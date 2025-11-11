La Universidad de Salamanca inaugura una placa en honor a los cuarenta años de colaboración con Colby College

La Universidad de Salamanca ha celebrado este martes un emotivo acto en el edificio de Cursos Internacionales con motivo de la inauguración de una placa conmemorativa en la Sala de Alianzas Académicas, en reconocimiento a la estrecha y fructífera relación que la institución mantiene desde hace cuatro décadas con Colby College (Maine, Estados Unidos).

En el acto han estado presentes, por parte de la Universidad de Salamanca, Raúl Sánchez, vicerrector de Internacionalización; Rosario Llorente, directora de Cursos Internacionales; y José Miguel Sánchez Llorente, consejero delegado (CEO) de Cursos Internacionales. Por parte de Colby College, han asistido Gustavo Burkett, Dean of the College, y Julia Piera Abad, directora residente del programa de Colby College en Salamanca.

Durante su intervención, José Miguel Sánchez Llorente subrayó “la importancia de la colaboración entre ambas instituciones, puesto que este programa es un ejemplo y un motor para futuros programas de inmersión en la Universidad de Salamanca destinados a universidades norteamericanas”. El consejero delegado destacó asimismo la continuidad y solidez de una relación que ha contribuido de forma decisiva a proyectar internacionalmente la enseñanza del español desde Salamanca.

Las palabras de Gustavo Burkett se añadieron en estos términos “Durante cuarenta años, cientos de estudiantes de Colby han regresado a Maine con dos vivencias esenciales: fluidez cultural y perspectiva. Han caminado por las calles de esta ciudad histórica, han explorado los impresionantes paisajes de España y han aprendido lecciones invaluables, facilitadas por sus animadores, que los han guiado y animado a hablar el idioma en cada oportunidad. El éxito de este programa se debe al profesorado y al personal de ambas instituciones, y especialmente gracias a la generosidad de las familias anfitrionas de Salamanca. A todos ellos, les debemos nuestra más profunda gratitud.”

La colocación de esta placa simboliza un vínculo académico y humano que se ha mantenido vivo y creciente desde hace cuarenta años, reforzando la posición de la Universidad de Salamanca como referente mundial en la enseñanza del español y en la cooperación educativa con universidades de prestigio internacional.

Cuarenta años de colaboración académica

El programa de Colby College en Salamanca y su colaboración con la Universidad de Salamanca se inició hace cuarenta años. Fue en agosto de 1985 cuando los primeros estudiantes de Colby College llegaron a la ciudad dorada. De la mano del primer director del programa, Francisco A. Cauz, y su esposa, Micaela B. Cauz, se establecieron los primeros contactos con la entonces Oficina de Programas Internacionales de la Facultad de Filología, con el objetivo de que los estudiantes de Colby pudieran integrarse en las aulas de la Universidad de Salamanca.

En junio de 1987, la relación entre ambas instituciones se formalizó con la firma de un convenio marco. Por parte de Colby College participó Douglas Archibald, Dean of Faculty, y por parte de la Universidad de Salamanca, Manuel Mª Pérez López, director de Programas Internacionales de la Facultad de Filología; Javier Coy Ferrer, decano de la Facultad de Filología; y José A. Pascual, vicerrector de Extensión Universitaria.

El acuerdo establecía, entre otros aspectos, que “students from Colby College will be regularly enrolled in Universidad de Salamanca courses and will be accorded all rights and privileges normally enjoyed by regularly matriculated Spanish students”. Además, Colby College se comprometía a ofrecer una beca completa anual a un estudiante de la Universidad de Salamanca, beca que se mantiene vigente hasta la actualidad.

Una colaboración sostenida y fructífera

Desde entonces, la cooperación entre ambas instituciones ha sido constante y productiva. La creación de Cursos Internacionales de la Universidad de Salamanca en 1989 contribuyó a fortalecer aún más esta relación, facilitando la integración académica, cultural y social de los estudiantes estadounidenses en la vida universitaria salmantina.

A lo largo de estos años, la dirección del programa de Colby College en Salamanca ha estado en manos de figuras comprometidas con la excelencia académica y el entendimiento intercultural, como Sonia Chalif, Javier González Alonso y Julia Piera Abad, actual directora residente, siempre con el apoyo de Francisco Javier Sánchez García-Arista, representante legal de Colby en Salamanca.

Gracias a este esfuerzo conjunto, más de mil estudiantes de Colby College han pasado por las aulas de la Universidad de Salamanca. Cada uno de ellos ha vivido una experiencia transformadora, tanto en lo académico como en lo personal, creando una comunidad de Alumni que guarda con afecto su paso por la ciudad del Tormes.

En palabras de Topher Davenport, estudiante del fall semester de 2022: “One of my favorite parts about studying in Salamanca was learning Spanish with students from all over the world. There’s something so special about learning a foreign language alongside people your age from China and Germany and communicating with them in a language that is not one’s first language.”

Estas vivencias reflejan la esencia del programa: un espacio de encuentro y aprendizaje intercultural en el que la enseñanza del español y la cultura hispánica actúan como puentes entre realidades diversas.

Un compromiso con el futuro

La Universidad de Salamanca y Colby College comparten una misma visión sobre el valor de la educación global. La inauguración de esta placa no solo rinde homenaje al pasado, sino que reafirma la voluntad de ambas instituciones de seguir colaborando en el futuro, fortaleciendo los lazos académicos, culturales y humanos que las unen.

Con este gesto simbólico, la Universidad de Salamanca reconoce la trayectoria de una alianza académica ejemplar, que durante cuatro décadas ha contribuido al intercambio de conocimiento, al entendimiento intercultural y a la promoción internacional del español.