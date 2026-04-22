La Universidad de Salamanca inaugura su primer campus en China

La USAL ha inaugurado su primer campus en la República Popular China, dando un paso histórico en su proceso de internacionalización y convirtiéndose en una de las cuatro universidades españolas integradas en el programa educativo sino-extranjero del Gobierno Central chino. El rector, Juan Manuel Corchado, ha presidido el acto junto a su homólogo en la Shadong Jianzhu University, Yu Dehu.

El Campus USAL en Shandong ofrecerá tres grados (de Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Informática e Ingeniería Mecánica) y un máster (en Inteligencia Artificial Aplicada a la Ingeniería). Por tanto, la oferta está orientada a la formación de ingenieros altamente cualificados y combina disciplinas de alta demanda en el sector industrial tecnológico chino con las capacidades diferenciales del Estudio salmantino en investigación e innovación.

"Este campus es el resultado de años de trabajo, diálogo y confianza mutua. Abre para nuestra universidad un horizonte nuevo en una de las regiones más dinámicas del mundo", ha destacado Juan Manuel Corchado durante el acto de inauguración. En su puesta en marcha han participado activamente diversas facultades y escuelas universitarias de los campus de Salamanca, Zamora y Béjar.