La Universidad de Salamanca se incorpora a la Plataforma One Health

La Universidad de Salamanca, a través del Vicerrectorado de Estudios de Grado y Calidad, ha formalizado su incorporación a la Plataforma One Health (“una sola salud”), una iniciativa nacional que tiene como objetivo dar a conocer este enfoque a la ciudadanía y promover situaciones que faciliten la colaboración interdisciplinar e intersectorial, estableciendo una línea de diálogo con quienes toman las decisiones políticas.

Esta adhesión refuerza el compromiso de la Universidad con un modelo que aborda los retos sanitarios actuales desde una perspectiva integral, que considera de forma conjunta la salud de las personas, los animales y el entorno.

El enfoque “una sola salud” se ha consolidado en los últimos años como una herramienta clave para anticipar y responder a desafíos como las enfermedades emergentes y reemergentes, la seguridad alimentaria o el impacto del clima en la salud.

Impulso a la futura Facultad de Veterinaria

La participación de la Universidad de Salamanca en esta plataforma se enmarca, además, en el impulso de la futura Facultad de Veterinaria, concebida como un elemento estratégico para el desarrollo de un ecosistema académico y científico One Health. Este ecosistema se apoyará en la amplia experiencia y el prestigio del Campus Biosanitario de la USAL, referente en formación, investigación en innovación en Ciencias de la Salud.

Con su incorporación a la Plataforma One Health, la Universidad de Salamanca apuesta por intensificar su contribución al diseño de soluciones basadas en la demostración científica, pero también por el diálogo entre el ámbito académico y las instituciones públicas, así como a la transferencia social.