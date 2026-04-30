La Universidad de Salamanca incrementa sus títulos propios para el curso 2026/2027

El Consejo de Gobierno de la Universidad ha dado luz verde a la nueva oferta de títulos propios para el curso 2026-2027 con novedades, ya que incorpora un total de 17 nuevos másteres de formación y un diploma de especialización y eleva el catálogo de especialidades a un total de 107, lo que representa un incremento del 20 por ciento respecto al curso actual.

Segun ha informado la USAL, el listado de nuevos títulos es el siguiente: diploma de especialización en Investigación Social y Comunicación Política, además de los másteres de formación permanente en Coordinación de proyectos Bim, Derecho del consumo, Derecho económico, Dirección y gestión de la seguridad, Estrategias de IA aplicadas a la seguridad, Fiscalidad internacional e Inteligencia Artificial, Gestión de la IA en la Administración pública, Gestión empresarial MBA, Global business Management, Innovación educativa e Inteligencia Artificial, Innovación en salud e Inteligencia Artificial, Integración de personas con discapacidad, Investigación y prueba penal, Modelado Bim, Ortodoncia, Prevención de la corrupción y profesionalización de la contratación pública y Proceso y garantías.

Por otra parte, el Consejo de Gobierno también aprobó el nombramiento de tres nuevos profesores eméritos: José Antonio Bartol Hernández, catedrático del Área de Conocimiento de Lengua Española, Departamento de Lengua Española (Facultad de Filología); Ángela Figueruelo Burrieza, catedrática del Área de Conocimiento de Derecho Constitucional, Departamento de Derecho Público General (Facultad de Derecho); y Rogelio González Sarmiento, catedrático del Área de Conocimiento de Medicina, Departamento de Medicina (Facultad de Medicina).

Entre los acuerdos adoptados durante la sesión ordinaria de abril figuran el apoyo a la plataforma en defensa de las conexiones ferroviarias y la aprobación de la creación de una nueva Cátedra de Empresa bajo la denominación “Cátedra Fundación INTRAS de Recuperación de Proyectos de Vida Autónoma”, dirigida a consolidar un espacio estable de colaboración para la innovación social y sanitaria, así como la aprobación del procedimiento de incorporación de profesorado externo para nuevos títulos de Grado y la liquidación de la cuenta general de 2025.