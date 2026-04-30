La Universidad de Salamanca incrementa sus títulos propios para el curso 2026/2027

Serán un total de 107 especialidades, un 20 por ciento más que el curso actual

Consejo de Gobierno de la Universidad de Salamanca celebrado este jueves
Consejo de Gobierno de la Universidad de Salamanca celebrado este jueves

El Consejo de Gobierno de la Universidad ha dado luz verde a la nueva oferta de títulos propios para el curso 2026-2027 con novedades, ya que incorpora un total de 17 nuevos másteres de formación y un diploma de especialización y eleva el catálogo de especialidades a un total de 107, lo que representa un incremento del 20 por ciento respecto al curso actual.

Segun ha informado la USAL, el listado de nuevos títulos es el siguiente: diploma de especialización en Investigación Social y Comunicación Política, además de los másteres de formación permanente en Coordinación de proyectos Bim, Derecho del consumo, Derecho económico, Dirección y gestión de la seguridad, Estrategias de IA aplicadas a la seguridad, Fiscalidad internacional e Inteligencia Artificial, Gestión de la IA en la Administración pública, Gestión empresarial MBA, Global business Management, Innovación educativa e Inteligencia Artificial, Innovación en salud e Inteligencia Artificial, Integración de personas con discapacidad, Investigación y prueba penal, Modelado Bim, Ortodoncia, Prevención de la corrupción y profesionalización de la contratación pública y Proceso y garantías.

Por otra parte, el Consejo de Gobierno también aprobó el nombramiento de tres nuevos profesores eméritos: José Antonio Bartol Hernández, catedrático del Área de Conocimiento de Lengua Española, Departamento de Lengua Española (Facultad de Filología); Ángela Figueruelo Burrieza, catedrática del Área de Conocimiento de Derecho Constitucional, Departamento de Derecho Público General (Facultad de Derecho); y Rogelio González Sarmiento, catedrático del Área de Conocimiento de Medicina, Departamento de Medicina (Facultad de Medicina).

Entre los acuerdos adoptados durante la sesión ordinaria de abril figuran el apoyo a la plataforma en defensa de las conexiones ferroviarias y la aprobación de la creación de una nueva Cátedra de Empresa bajo la denominación “Cátedra Fundación INTRAS de Recuperación de Proyectos de Vida Autónoma”, dirigida a consolidar un espacio estable de colaboración para la innovación social y sanitaria, así como la aprobación del procedimiento de incorporación de profesorado externo para nuevos títulos de Grado y la liquidación de la cuenta general de 2025.

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