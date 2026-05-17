La Universidad de Salamanca, la institución con mayor producción científica de Castilla y León desde 2021

La Universidad de Salamanca es la institución de Castilla y León con mayor producción científica en el periodo que abarca de 2021 a 2024, la época post pandemia. Solamente en cuatro años, ha logrado la publicación de 10.475, siendo la única de la región en lograr superar la barrera de las 10.000, como ha recogido ICAL.

A pesar de haber sido una de las instituciones que más publicaciones ha conseguido, cabe destacar que tan solo 5.110 han visto la luz en revistas, lo que indica que a pesar del prestigio e impacto que está teniendo la USAL, hay que seguir trabajando en este ámbito.

En comparación con otras universidades, en donde la de Salamanca está en el 48,8 por ciento, ligeramente por debajo que la Universidad de Valladolid con 7.020 publicaciones y 53,56 por ciento en revistas, la Universidad de León con 3.916 publicaciones y 54,85 por ciento en revistas y la universidad de Burgos: 2.408 publicaciones y 51,33 por ciento en revistas.

Así pues, la USAL ha destacado como líder en volumen de investigación y publicaciones, pero con una calidad más baja frente a la cuantía de otras universidades de la región. Eso sí, se convierte de manera indudable en una referencia en Castilla y León.

Por último, cabe destacar que el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca es el quinto lugar donde más publicaciones se realizan, con un total de 2.410 y una publicación en revistas científicas del 56,7 por ciento. Por otro lado, la Universidad Pontificia de Salamanca se encuentra en el puesto número 13 de toda Castilla y León con 500 publicaciones y un 36,4 por ciento en revistas.