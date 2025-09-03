La Universidad de Salamanca lanza "KITE", una plataforma para facilitar la integración de migrantes y refugiados

La Universidad de Salamanca (USAL) ha presentado "KITE", una plataforma digital gratuita y de acceso abierto diseñada para ayudar a migrantes y refugiados a superar las barreras comunicativas y culturales en sus primeros días en un nuevo país. La herramienta, desarrollada en el marco del proyecto europeo "COMMUNIKITE", ofrece "primeros auxilios comunicativos" para situaciones de emergencia humanitaria.

El proyecto, cofinanciado por la Unión Europea, es el resultado de la colaboración entre la USAL y las universidades de Bolonia, Coimbra, Heidelberg, Kiev, Poitiers y Varsovia. Su objetivo inicial se centró en la crisis de refugiados ucranianos, pero ha sido concebido para ser escalable. De hecho, ya se trabaja en una versión en árabe para atender a otros flujos migratorios.

Seis "Kites" para la integración

La plataforma se compone de seis herramientas digitales, o "kites", cada una enfocada en una necesidad específica de personas sin conocimientos del idioma del país de acogida:

Kite 1 - Llegando al país de acogida: Ofrece información básica sobre trámites administrativos y recursos esenciales (vivienda, empleo, sanidad, educación).

Kite 2 - Diccionario visual: Un glosario pictográfico con ilustraciones de palabras útiles para la vida diaria, organizadas por temas.

Kite 3 - Sonidos de la lengua: Una herramienta para aprender la pronunciación, entonación y acento de la nueva lengua.

Kite 4 - Interacciones comunicativas: Ejemplos prácticos para expresarse y evitar malentendidos.

Kite 5 - Comunicación no verbal: Explica los gestos, la distancia personal y otros aspectos del lenguaje corporal en la cultura de acogida.

Kite 6 - Experiencias interculturales: Vídeos de historias reales de migrantes, subtitulados en su lengua de origen y en inglés.

Una respuesta adaptada a la realidad actual

"KITE" busca reducir el impacto del choque cultural, especialmente significativo en adultos, al ofrecer recursos prácticos y de uso inmediato. La plataforma está disponible en español, francés, portugués, alemán, italiano y polaco, con traducciones al inglés y ucraniano.

Priorizando el diseño para dispositivos móviles, el medio de acceso más común para este colectivo, la herramienta es completamente gratuita y no requiere registro ni instalación.

Además, se está preparando una guía para que docentes y mediadores puedan utilizar estos materiales con fines didácticos.