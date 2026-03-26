La Universidad de Salamanca lanza “TALENTOCYL” para conectar a sus estudiantes con el tejido empresarial desde el segundo curso

El vicerrector de Transferencia, Innovación y Emprendimiento de la Universidad de Salamanca, Federico Bueno de Mata, junto con la directora del SIPPE-UsalEmprende, Mili Pizarro Lucas, ha presentado en la mañana de este jueves a los responsables de las facultades que conforman la USAL el programa bautizado como “Universidad-Empresa TALENTOCYL”.

Este proyecto, financiado por la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, pretende buscar y consolidar un ecosistema que genere y retenga el talento joven en la región, ofreciendo a los estudiantes un proyecto profesional de futuro en el tejido productivo local.

TALENTOCYL apuesta por un contacto temprano con el mercado laboral, integrando itinerarios de orientación y formación en competencias en los cursos de 2., 3 y 4 de grado. El programa se apoya en tres ejes fundamentales: la visión realista de las salidas profesionales, la conexión directa con sectores estratégicos y clústeres regionales, y el entrenamiento en las habilidades transversales que demandan las organizaciones actuales.

Durante el encuentro, el vicerrector ha querido subrayar que la implicación de los centros es clave para el éxito de estas actuaciones.