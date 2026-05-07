La Universidad de Salamanca líder en Filología Hispánica de España

El grado de Filología Hispánica de la Universidad de Salamanca queda como el mejor de España en el ranking ’50 Carreras’ realizado por el diario El Mundo. Junto a Hispánicas, se han colado en la lista de los mejores del país otros cinco grados que, atendiendo a opiniones de profesores y otras tantas variables, la encuesta cataloga como la excelencia en la educación universitaria en cada materia. De hecho, excepto uno, todos los grados que han entrado en este ranking son de la rama de Humanidades de la USAL.

Se trata de Traducción e Interpretación, que consigue un segundo puesto solo superada por la Universidad de Granada; Historia del Arte y Relaciones Laborales que se colocan como los cuartos mejores grados del país en su especialidad y, por último, Biotecnología y Estudios Ingleses que logran el quinto puesto en la lista.

Según este listado, la USAL lideraría la calidad universitaria en la Comunidad ya que es la única que ha conseguido más de un grado en la lista en la que la Universidad de León logra una cuarta posición en Biotecnología, La Universidad de Valladolid consigue el mismo puesto en Óptica y Optometría y la de Burgos se hace con la 5 plaza en el grado de Edificación.