La Universidad de Salamanca lidera avances en implantes personalizados con titanio impreso en 3D

La Universidad de Salamanca (USAL) participa de forma destacada en el proyecto nacional ATILA, una iniciativa de investigación orientada al desarrollo de implantes personalizados para prótesis humanas mediante una innovadora tecnología de impresión 3D con hilo de titanio. El objetivo es mejorar la osteointegración de los implantes y reducir problemas frecuentes como infecciones, fallos mecánicos o desajustes de tracción.

A través del Grupo de Investigación en Aplicaciones del Láser y Fotónica (ALF-USAL), la universidad aporta su amplia experiencia en micro y nanoestructuración de superficies de titanio, un factor clave para optimizar la integración del implante con el tejido óseo. El titanio, ampliamente utilizado en sectores como la aeronáutica o la defensa, se consolida así como un material estratégico en biomedicina gracias a su ligereza, resistencia y excelente biocompatibilidad.

El proyecto ATILA, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, la Agencia Estatal de Investigación, la Unión Europea y los fondos Next Generation EU, se encuentra en su fase final de investigación preclínica. Sus resultados podrían suponer un avance significativo en el tratamiento de patologías articulares que requieren prótesis de cadera o rodilla.

El consorcio está liderado por el instituto tecnológico Aidimme e integra al BTELab de la Fundación del Hospital General Universitario de Valencia, la Universidad de Salamanca y la empresa Meltio. De forma conjunta, el equipo ha validado la viabilidad de fabricar implantes mediante deposición directa de energía por láser (DED-LB/M), un proceso que permite crear piezas metálicas capa a capa a partir de hilo de titanio.

Durante los dos últimos años se ha confirmado el uso de la aleación Ti6Al4V ELI, ampliamente empleada en biomedicina por su excelente integración con el hueso humano. Este avance abre la puerta a una producción más sostenible, digitalizada y alineada con la medicina personalizada.

La USAL ha desempeñado un papel esencial en la validación tecnológica y biomédica del proceso, coordinando la simulación numérica del sistema y desarrollando modelos multifísicos que permiten predecir la microestructura, las propiedades mecánicas y minimizar tensiones residuales en las piezas impresas. Además, el grupo ALF-USAL trabaja en la creación de un gemelo digital del proceso de fabricación aditiva.

En paralelo, el proyecto ha identificado varios casos reales de implantes personalizados, fabricándose nueve preformas, con resultados especialmente prometedores tras su mecanizado final. ATILA se centra en tres aplicaciones clínicas principales: implantes de cadera y de rodilla.

Desde finales de 2025 se están realizando ensayos preclínicos in vivo, coordinados por la Fundación del Hospital General Universitario de Valencia, para evaluar la biocompatibilidad y la osteointegración de los implantes en modelos animales. Los resultados servirán de base para valorar futuros ensayos clínicos en humanos y su posible incorporación a la práctica médica.