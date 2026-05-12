La Universidad de Salamanca lidera la nueva Delegación de Suelos de Castilla y León de la SECS
Los profesores Marcos Francos y Rubén Forján, de la USAL, asumen la presidencia y secretaría de un nuevo órgano científico centrado en la protección y gestión del suelo como recurso estratégico
La Universidad de Salamanca ha dado un paso importante en el ámbito de la investigación ambiental con la creación de la nueva Delegación Territorial de Suelos de Castilla y León, integrada en la Sociedad Española de Ciencia del Suelo (SECS), una entidad científica de referencia nacional dedicada al estudio y protección de este recurso natural.
Al frente de esta nueva delegación han sido designados dos profesores de la USAL, Marcos Francos como presidente y Rubén Forján como secretario.
La puesta en marcha de esta delegación responde a la necesidad de coordinar y vertebrar la investigación y la gestión del suelo en la comunidad, que cuenta con la mayor superficie agraria y forestal de España. El objetivo es mejorar la cooperación entre la universidad, las administraciones públicas, el sector productivo y la sociedad, favoreciendo la transferencia de conocimiento científico a la gestión del territorio.
Uno de los ejes principales del nuevo organismo será la defensa del suelo como recurso natural estratégico y no renovable, especialmente vulnerable frente al cambio climático. En este sentido, se busca reforzar su consideración dentro de las políticas públicas autonómicas y su protección como elemento esencial para el equilibrio ambiental.
La delegación también pretende fortalecer el papel de Castilla y León en ámbitos clave como la seguridad alimentaria, la conservación de la biodiversidad y la sostenibilidad de los ecosistemas, dada la importancia de sus suelos para la producción agrícola y forestal.
Además, este nuevo órgano se integra en una red de delegaciones territoriales ya existentes en comunidades como Andalucía, Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana, Región de Murcia o Galicia, con el fin de representar la diversidad edáfica del territorio español y coordinar actividades científicas en cada región.
La ciencia del suelo, según la SECS, es un campo interdisciplinar que analiza desde la formación del terreno y su evolución geológica hasta su estructura interna, fertilidad y papel en los ecosistemas. En ella confluyen disciplinas como la geografía, la biología, la química, la ecología o la ingeniería agraria y forestal, lo que permite una visión integral del territorio.
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