La Universidad de Salamanca llevará su legado histórico al Parlamento Europeo

La Universidad de Salamanca celebrará el próximo 5 de mayo en Bruselas un acto conmemorativo del V Centenario de la Escuela de Salamanca, con el objetivo de reforzar su proyección internacional como referente del pensamiento jurídico, económico y político.

El evento, organizado en el Parlamento Europeo dentro del programa #AulaAlumni, contará con la participación del rector Juan Manuel Corchado y de destacados eurodiputados, además de representantes académicos e institucionales. También se inaugurará la exposición “El legado histórico de la Escuela de Salamanca” y se celebrará una mesa redonda con expertos europeos.

La iniciativa pone en valor la importancia histórica de la Escuela de Salamanca, surgida en el siglo XVI, cuyos pensadores contribuyeron al desarrollo de conceptos fundamentales como los derechos humanos, el derecho internacional y la libertad de conciencia, influyendo de forma decisiva en el pensamiento moderno.

Con esta conmemoración, la Universidad busca proyectar a nivel europeo el impacto de una de sus corrientes intelectuales más influyentes y subrayar su vigencia en los debates actuales sobre justicia y organización social.