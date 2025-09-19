La Universidad de Salamanca logra 12 ayudas ERC y se corona como líder científico en Castilla y León

La Universidad de Salamanca consigue 12 ayudas ERC del Consejo Europeo de Investigación y se consolida como líder absoluto en Castilla y León

La ciencia de vanguardia de la Universidad de Salamanca lidera la captación de fondos en Castilla y León del Consejo Europeo de Investigación (ERC por sus siglas en inglés), como refleja la obtención en los últimos 15 años de 12 ayudas ERC en sus distintas modalidades con una financiación total de 16.865.121 €. Unas cifras que “consolidan a la USAL como líder absoluta en el ecosistema de investigación regional y la refuerza como polo de atracción de talento científico de excelencia”, informa José Miguel Mateos Roco, vicerrector de Investigación.

Las ayudas ERC obtenidas por la Universidad de Salamanca desde el año 2010 han aportado recursos económicos, prestigio y capacidad transformadora para el tejido investigador de la Comunidad Autónoma y del país, a la vez que ha permitido a la USAL “impulsar proyectos de frontera, atraer talento internacional y reforzar su liderazgo en áreas clave como biomedicina, ciencias ambientales, neurociencia y economía del agua”, subraya.

El Consejo Europeo de Investigación (ERC), creado por la Unión Europea en 2007, es la principal organización europea de financiación para la investigación de vanguardia de excelencia. El ERC financia a investigadores creativos de cualquier nacionalidad y edad para ejecutar proyectos en toda Europa. Existen tres esquemas de subvención individuales (Starting, Consolidator y Advanced Grants), un esquema de subvención para grupos (Synergy Grant) y un esquema para explorar el potencial de comercialización o social de los resultados obtenidos en el seno de proyectos ERC (Proof of Concept). Las subvenciones aprobadas para la convocatoria ‘ERC’ apoyan proyectos científicos que abarcan todas las disciplinas de investigación y su objetivo es garantizar que ninguna idea brillante quede sin financiación en Europa y que ninguna carrera científica de excelencia quede sin realizarse.

Proyectos ERC en la Universidad de Salamanca

Concretamente, la Universidad de Salamanca ha obtenido 7 Starting Grants, dirigidas a investigadores con talento en los inicios de su carrera investigadora y por la que pueden solicitar hasta 1,5 millones de euros por un período de 5 años; 2 Consolidator Grants, orientadas a investigadores que quieren consolidarse mediante la creación o fortalecimiento de un equipo de investigación y en la que puede solicitarse hasta 2 millones de euros por un período de 5 años; 1 Advanced Grant, para científicos líderes con un historial reconocido de logros que deseen financiación de larga duración para llevar a cabo un proyecto pionero y de alto riesgo por el que pueden solicitar hasta 2,5 millones de euros por un período de 5 años; y 2 Proof of Concept, orientadas a investigadores principales (IP) de un proyecto de investigación ERC, con el fin de identificar el potencial de comercialización o social de los resultados de la investigaciones con una financiación de hasta 150.000 euros por un período de 18 meses.

Starting Grants en la USAL

Año 2010:

Eva María Martín del Valle, catedrática del Departamento de Ingeniería Química y Textil y miembro del Grupo de Aplicaciones Biomédicas de Ingeniería Química, logra 1.400.000 euros para el proyecto ‘NANOSMART’, que avanza en la investigación de la mejora de los tratamientos de cáncer de pulmón y cuenta con la colaboración del Centro Internacional del Cáncer y el Hospital Universitario de Salamanca.

Año 2019:

Carlos Hernández García, del Departamento de Física Aplicada y miembro del Grupo de Investigación en Aplicaciones del Láser y Fotónica, obtiene 1.425.000 euros para el proyecto ‘ATTOSTRUCTURA’. La iniciativa de investigación persigue explorar las nuevas oportunidades que ofrecen los pulsos láser estructurados con duraciones de attosegundo.

Ainoa Castro Correa, del Departamento de Historia Medieval, Moderna y Contemporánea y miembro del Grupo de Investigación en Antigüedad Tardía y Alta Edad Media en Hispania, obtiene 995.040 euros para el proyecto ‘PeopleAndWriting’ que explora nuevas vías de investigación sobre escritura, cultura y comunicación en la sociedad medieval de la Península Ibérica.

Año 2022:

Blanca Ausín, del Grupo de Geociencias Oceánicas, logra 1.499.563 euros para el proyecto ‘PASSAGE’, para el estudio de la procedencia y vías de transporte de partículas marinas indicadoras de cambios climáticos y con implicaciones para los estudios paleoclimáticos que ayudarán a entender la evolución y clima del futuro. Actualmente desarrollando la actividad de investigación en el IRNASA-CSIC.

José Manuel Caridad, del Departamento de Física Aplicada y del GIR USAL-Nanolab, obtiene 1.799.250 € para el proyecto ‘CHIROTRONICS’, orientado al estudio de la electrodinámica de nuevos materiales cuánticos y evaluación de su potencial tecnológico.

Año 2024:

Cristina Viéitez, investigadora del Instituto de Biología Funcional y Genómica (centro mixto USAL-CSIC), consigue 1.489.798 € para el proyecto ‘PTMtalk’, que persigue descifrar el “lenguaje” que utilizan las proteínas para comunicarse. Los fallos en esta comunicación entre proteínas tienen efectos negativos en las células, como su muerte o el descontrol en su crecimiento.

Año 2025:

Francisco Lorenzo-Martín, investigador Ramón y Cajal de la USAL e investigador principal del Centro de Investigación del Cáncer (CIC, USAL-CSCIC-FICUS), obtiene 1.497.500 € para el proyecto ‘NEXT-CRC’, enfocado en la investigación del cáncer colorrectal y que permitirá el desarrollo de un innovador modelo de colon humano para recrear con precisión la complejidad biológica del tumor.

Consolidator Grants en la USAL

Año 2023:

Álvaro Sánchez de Andrés, investigador del Instituto de Biología Funcional y Genómica (centro mixto USAL-CSIC), logra 1.991.470 € para el proyecto ‘ECOPROSPECTOR’, que plantea un nuevo enfoque para la ingeniería de precisión en el campo de la ecología microbiana sintética para fines biotecnológicos.

Carlos Dionisio Pérez-Blanco, de la Unidad de Excelencia GECOS del IME y del Departamento de Economía e Historia Económica, obtiene 2.000.000 € para el proyecto ‘WaterTheft’, enmarcado en acciones de sostenibilidad y economía del agua y orientado al estudio de la gestión de los recursos hídricos y la explotación ilegal del agua. Actualmente desarrollando la actividad de investigación en IMDEA Agua.

Advanced Grants en la USAL

Año 2025:

Juan Pedro Bolaños, catedrático de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Salamanca e investigador del Instituto de Biología Funcional y Genómica (IBFG, USAL-CSIC), logra 2.467.500 € para el proyecto ‘NeuroStars’, centrado en estudiar cómo el estilo de vida influye en el metabolismo de los astrocitos, con el fin de entender su papel clave en la prevención del deterioro cognitivo asociado al envejecimiento.

Proof of Concept en la USAL

Año 2013:

Eva María Martín del Valle, catedrática del Departamento de Ingeniería Química y Textil y miembro del Grupo de Aplicaciones Biomédicas de Ingeniería Química, logra 150.000 € para su proyecto ‘NANOSMART’, asociado a su proyecto ERC Starting Grant y que versa en torno a la fabricación de microcápsulas para lograr una mejor administración de los fármacos destinados a combatir el cáncer de pulmón.

Año 2025:

Carlos Hernández García, José Caridad e Ignacio López Quintás, de la Unidad de Excelencia LUMES, el Grupo de Aplicaciones del Láser y Fotónica y Laboratorio de materiales cuánticos de la USAL logran 150.000 € para el proyecto SMART-TOPOSPEC, asociado a la ERC Starting Grant ‘ATTOSTRUCTURA’, liderada por Carlos Hernández García, que persigue desarrollar una nueva herramienta óptica para caracterizar materiales cuánticos.

En definitiva, con la consecución de estos significativos proyectos ERC, la Universidad de Salamanca ha mostrado “su alto nivel de competitividad y estándares científicos, elevados al más alto nivel europeo”. Ahora, la USAL “afronta el desafío de consolidar estos logros, multiplicar sus éxitos y seguir contribuyendo al avance del conocimiento y desarrollo regional y nacional con proyectos innovadores y con impacto real”, concluye el vicerrector de Investigación.

Cabe destacar que en la misma línea de impulso de talento científico en Salamanca se han sumado también durante los últimos años el Ayuntamiento de Salamanca, con el Programa de Atracción de Talento, y el Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Salamanca (IRNASA). Este último con la incorporación de las investigadoras Ainhoa Martínez y Carmen Escudero, liderando una ayuda ERC Consolidator y una de las ayudas del Programa de Atracción de Talento de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes, respectivamente.