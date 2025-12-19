La Universidad de Salamanca mantendrá abiertas al público cinco exposiciones durante el período navideño. Así, las de la Hospedería Fonseca, Escuelas Menores y Casa Museo Unamuno podrán visitarse del 19 de diciembre al 8 de enero.

Kepa Garraza - NWO. The New World Order

Lugar: Sala de exposiciones Hospedería Fonseca. (https://saladeprensa.usal.es/node/139614)

La sala de exposiciones de la Hospedería Fonseca acoge la primera retrospectiva de Kepa Garraza en la que, a través de casi medio centenar de cuadros, el artista explora los aspectos más sombríos del “nuevo orden mundial” que emergió en los inicios del siglo XXI tras el trauma de los atentados del 11-S y la recesión económica del periodo 2008-2014. Un nuevo orden que se reformuló a partir de 2020 con la ola de protestas que atravesó los cinco continentes tras la crisis post-COVID-19 y el insoportable clima de amenaza bélica actual.

En concreto, la sala reúne ocho series diferentes con piezas en su mayoría de gran formato realizadas por el artista vasco entre 2007 y 2025. Sus monumentales pinturas resignifican en el presente los formatos, composiciones e iconografías de la denominada “pintura de historia” a través de un irreverente juego de anacronismos, ucronías y distopías que, tras provocar un primer estado de shock en el espectador, por su técnica asombrosamente verista, lo invita de inmediato a cuestionar la estrecha relación entre el arte, el poder o la propaganda, y a reflexionar sobre temas relacionados con la representación de la violencia y los conflictos sociales y geopolíticos que se asocian con ella en la era de la post-verdad.

Ana Riaño – RRSS. Pintura en la era de las redes sociales

Lugar: Sala de exposiciones Patio de Escuelas Menores. (https://saladeprensa.usal.es/node/139576)

La muestra se compone de cerca de una treintena de piezas basadas en la idea de cómo se comportarían en las redes sociales muchos artistas emblemáticos si viviesen en la actualidad.

La muestra, tal y como confesó Ana Riaño, está basada en “pantallazos imaginarios, creando interfaces inventadas de páginas Facebook teniendo en cuenta las amistades de los artistas, sus últimas publicaciones o incluso la publicidad adaptada a su época”. En este sentido, Riaño señaló que las piezas “hablan sobre la identidad del artista en las redes sociales, porque al final tenemos que vendernos cuando decidimos ser artistas” y resaltó el papel reivindicativo de sus obras, ya que se plantea el papel habrían tenido las mujeres artistas, hoy apartadas de la historia del arte, si hubiesen podido expresarse a través de las redes sociales.

Con este conjunto de piezas, la artista vasca pretende reflexionar en el desarrollo de la Web 2.0 y lo que autores como Gilles Lipovetsky (2009) han denominado “sociedad pantallocrática”, o lo que es lo mismo, cómo la práctica pictórica se está viendo afectada en sus procesos creativos y sus imaginarios iconográficos por las “poéticas de la conectividad” y las dinámicas socio-afectivas de las redes sociales.

Alicia Fernández Vila - Tejiendo a contracorriente

Lugar: Sala de exposiciones Hospedería Fonseca. (https://saladeprensa.usal.es/node/139795)

“Tejiendo a contracorriente” surge a partir de “Trucha”, obra presentada en mayo de 2025 en el museo Domus Artium 2002 (DA2), dentro de la exposición colectiva “Gentrificación: el depredador en el laboratorio del arte”. Esta serie hila, a través de un universo contaminado y postindustrial no muy lejano al nuestro, una narrativa abierta en torno a la crisis medioambiental y a las tensiones entre la máquina, la naturaleza y el ser humano. Estas, lejos de tratarse de problemáticas aisladas, son realidades interdependientes, en ocasiones simbióticas, en ocasiones autodestructivas, que se afectan entre sí.

Para la artista asturiana, mientras “Trucha” proporcionaba un enfoque a la ecología desde una perspectiva medioambiental, centrándose más en el entorno, “Tejiendo a contracorriente” la completa, ampliando ese foco hacia las dos esferas restantes de la tricotomía de las ecologías planteada por Félix Guattari: la mental o psicológica y la social. La figura de la trucha actúa aquí como símbolo de resistencia e hilo conductor de esta narrativa, y la red termina convirtiéndose en un elemento que trata de recuperar y recoger aquellos cuerpos e identidades escurridizas que a menudo se nos escapan entre los dedos. De este modo, la acción de la captura recibe una nueva concepción y da la vuelta para convertirse en una forma de cuidado y reivindicación.

F-Vace USAL. Muestra Internacional de Videoarte y Cine Experimental

Lugar: Sala B. Hospedería Fonseca. (https://saladeprensa.usal.es/node/139782)

Las diez obras finalistas de este certamen podrán visitarse en el Sala B de la Hospedería Fonseca durante los meses de diciembre y enero. Entre ellas destacan las cuatro ganadoras: Premio del jurado para “El humano artificial perfecto” de Rodrigo Robledo Maturana (Chile); Mención de Honor del Jurado para “Estética del silencio”, de Isabel Burón Dios (España), antigua alumna de la Universidad de Salamanca; Premio del Público para “Half Life”, de Laura Iancu (Rumanía); y Mención de Honor del Público para “Terxilio”, de María Pía Ramírez Ortiz (Perú).

Completan la exposición audiovisual las obras “7y½”, de Pedro Bedmar (España), “Salang”, de Ortega Tristán (Filipinas), “Enviado para falsear”, de Maia Navas (Argentina), “Intangible”, de Carolina Ceca (Japón), “Natural Disasters”, de Tiffany Jiang (estados unidos) y “Synthetic Forest”, de Jesed Moreno (Filipinas).

F-Vace es una plataforma dedicada al videoarte y al cine experimental, promovida desde el Servicio de Actividades Culturales de la USAL y coordinado por Miguel Blazquez, artista visual formado en la Facultad de Bellas Artes y actualmente en el Máster de Comunicación y Creación Audiovisual de la USAL.

La muestra, que el próximo año pasará a convertirse en festival competitivo, se enfoca en las transformaciones del medio audiovisual, especialmente aquellas que se alejan del cine comercial y exploran nuevas formas narrativas y visuales.

El horario especial de las salas de la Hospedería Fonseca y del Patio de Escuelas Menores es el siguiente:

Del 20 al 30 de diciembre (ambos incluidos): de martes a sábado de 11:30 a 14h y de 17:30 a 20:30. Domingo de 11:30 a 14h. Lunes cerrado.

Del 2 al 4 de enero (ambos incluidos): de 11:30 a 14h y de 17:30 a 20:30. Domingo de 11:30 a 14h.

Días 31 de diciembre y 1, 5 y 6 de enero: CERRADO.

A partir del 7 de enero se retomará el horario habitual de las salas (de martes a sábado de 11:30 a 14h y de 17:30 a 20:30h y domingos y festivos de 11:30 a 14h. Lunes cerrado).

De Nueva York a Puerto Rico: transmitiendo el patrimonio cultural inmaterial hispano con Federico de Onís

Lugar: Casa Museo Unamuno. (https://saladeprensa.usal.es/node/139764)

La Casa-Museo Unamuno rememora la vida de Federico de Onís, discípulo de Miguel de Unamuno, en la muestra “De Nueva York a Puerto Rico: transmitiendo el patrimonio cultural inmaterial hispano con Federico de Onís” que se podrá visitar hasta el 8 de enero de 2026.

La muestra recorre la vida del genio, su familia, la Spanish craze cultural en la Nueva York que le recibió, presenta a sus amigos españoles y americanos, sus rostros, caricaturas y dibujos, sus obras, su paso por el tiempo y su relación con Unamuno. La exposición reúne cartas, fotografías, melodías y vídeos que plasman la relación de amistad entre Federico de Onís y Miguel de Unamuno.

Federico de Onís fue un salmantino universal. Fue crítico literario y antólogo, profesor universitario de literatura y maestro de doctorandos, periodista y conferenciante, folklorista y cantor, cazatalentos hispanos para el mundo anglo, hombre de familia, poeta temprano, prologuista y editor, gran conversador, con sus filias y sus fobias, hispanista, personificación del espíritu de la Institución Libre de Enseñanza, intelectual de mercado y hombre de bien, Onís era España en Nueva York, lo hispano en sus valores eternos, Don Quijote en casa del tío Sam. Un salmantino universal demasiado desconocido, por eso esta exposición pretende romper el silencio, con ocasión de los 140 años de su nacimiento el próximo 20 de diciembre.

El horario especial de la Casa Museo Unamuno es el siguiente:

Martes y jueves a las 11 y 12 h.

De lunes a jueves a las 16:30, 17:30, 18:30 y 19:30 h.

Días 8, 24, 25 y 31 de diciembre y 1 y 6 de enero: CERRADO.