La Universidad de Salamanca se mantiene entre las 600 mejores del mundo en el Ranking Shanghái

La Universidad de Salamanca (USAL) continúa figurando entre las 600 mejores universidades del mundo según el Ranking Académico de Universidades del Mundo (ARWU) 2024, también conocido como Ranking de Shanghái. Este posicionamiento reafirma su prestigio internacional y su compromiso con la excelencia académica y la investigación.

Fundada en 1218, la USAL es la universidad más antigua de habla hispana y una de las más relevantes en Europa. Actualmente, alberga a más de 30.000 estudiantes de 50 nacionalidades diferentes, consolidándose como un referente en movilidad internacional. Cada año, recibe a más de 10.000 estudiantes extranjeros, entre ellos Erasmus, estudiantes de español como lengua extranjera y posgraduados, representando el 4,75% de su alumnado total, la mayor proporción entre universidades públicas medianas y grandes de España.

En el ámbito de la investigación, la USAL destaca especialmente en biociencias. Instituciones como el Instituto de Biología Celular y Molecular del Cáncer (IBMCC-CIC) son reconocidas a nivel europeo y global por su contribución al avance científico. Además, la universidad es pionera en la enseñanza del español, siendo responsable de la creación del DELE (Diploma de Español como Lengua Extranjera) y del SIELE (Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua Española), en colaboración con instituciones como el Instituto Cervantes y la Universidad de Buenos Aires.

Este reconocimiento en el Ranking de Shanghái subraya el compromiso de la Universidad de Salamanca con la calidad educativa, la investigación de vanguardia y su papel como puente cultural entre España y el mundo.