La Universidad de Salamanca organiza una sesión informativa sobre la PAU: plazos y fechas de matrícula

El Servicio de Promoción, Información y Orientación de la Universidad de Salamanca (SPIO) ha organizado una sesión informativa para conocer más a fondo la Pruebas de Acceso a la Universidad para alumnos de Bachillerato y Formación Profesional.

De este modo, madres, padres, tutores y orientadores, además de los propios alumnos, han podido informarse sobre información en relación a el acceso, titulaciones y servicios de la Universidad de Salamanca.

En esta sesión también se ha informado sobre el calendario de las pruebas, tanto para la convocatoria ordinaria de los días 2, 3 y 4 de junio; como la extraordinaria, los días 30 de junio, 1 y 2 de julio.

Por otro lado, desde la institución académica han indicado que el plazo de matrícula para PAU se abre el 18 de mayo en su convocatoria ordinaria, extendiéndose hasta el 27 de mayo. La convocatoria extraordinaria será a partir del 22 de junio hasta el 25 de junio, debiéndose hacer de manera online.