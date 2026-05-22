La Universidad de Salamanca participa en la reunión del jurado del Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana

El rector, Juan Manuel Corchado, durante la entrega del premio Reina Sofía de Poesía a Luis Alberto de Cuenca

La Universidad de Salamanca y Patrimonio Nacional celebrarán el próximo martes 26 de mayo la reunión del jurado del Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, considerado el galardón más relevante de la poesía en español y portugués.

La USAL estará representada por Juan Manuel Corchado, rector de la Universidad de Salamanca; Daniel Escandell, doctor en Filología Hispánica de la Universidad de Salamanca; M.ª Isabel Toro Pascua, profesora del Departamento de Literatura Española e Iberoamericana de la Universidad de Salamanca; Carmen Alemany Bay, catedrática de Literatura Hispanoamericana de la Universidad de Alicante; Román Álvarez, exdecano de la Facultad de Filología de la USAL, y María Ángeles Recio Ariza, actual secretaria.

El acto tendrá lugar a las 17:00 horas en el Salón de Mayordomía del Palacio Real de Madrid.