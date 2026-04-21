La Universidad de Salamanca y la Policía Nacional de Ecuador exploran vías de colaboración en formación especializada

La Universidad de Salamanca y la Policía Nacional de Ecuador estudian la implantación de programas de formación

El secretario general de la Universidad de Salamanca, Alfredo Ávila de la Torre, ha mantenido una reunión institucional con una delegación de alto nivel de la Policía Nacional de Ecuador. El encuentro, aseguran fuentes de la USAL, ha servido como una primera toma de contacto para analizar futuras líneas de colaboración entre ambas instituciones, centradas especialmente en el desarrollo de programas de formación especializada que se canalizarían a través de la Fundación General de la USAL.

La delegación ecuatoriana ha estado integrada por figuras clave del ámbito educativo y de seguridad social del país, contando con la presencia de Jorge Renato Cevallos Núñez, director nacional de Educación de la Policía Nacional de Ecuador; Juan Javier Silva Cabrera, director general del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional de Ecuador; y Jorge Guillermo Vélez Medranda, director económico financiero de dicha entidad.

Por parte de la Universidad de Salamanca y su entorno colaborador, en la mesa de trabajo participaron Miguel Ángel Lucas Postigo, en representación del área jurídica de la Fundación General; Gustavo Ferrareto, profesor de la institución; Jorge Santiago Barnés, presidente de ALEPH; y Alejandro Paul Mena, director jurídico de Improving Capital & Investment y ex-investigador de la propia USAL.