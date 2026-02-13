La Universidad de Salamanca y la Policía Nacional implantan un laboratorio de Ciencias Forenses Digital

La Universidad de Salamanca (USAL) y la División de Formación y Perfeccionamiento de la Dirección General de la Policía han dado un nuevo paso de la mano la firma de un procedimiento institucional que ha permitido la implantación de un laboratorio de Ciencias Forenses Digital, contando con la colaboración del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE).

Este nuevo entorno técnico dispondrá de dos sedes físicas. Una estará ubicada en las instalaciones de la Escuela Nacional de Policía, en Ávila, mientras que la otra se localizará en el edificio de I+D+I de la USAL, situado en la calle Espejo de Salamanca.

El objetivo de ambos espacios es desarrollar actividades orientadas a la formación y perfeccionamiento del personal policial en el ámbito de la informática forense digital. Entre ellas se incluyen cursos de introducción al análisis forense digital y programas especializados para la capacitación como peritos informáticos.

Este laboratorio surge del acuerdo alcanzado por el rector de la USAL, Juan Manuel Corchado, y el comisario principal y jefe de la División de Formación y Perfeccionamiento de la Policía Nacional, Javier Daniel Nogueroles.

El nuevo laboratorio se focalizará en el desarrollo de varios programas formativos, todos ellos directamente relacianados con la actividad forense, así como al desarrollo de actividades periciales de alta especialización.

El proyecto ha sido cofinanciado por INCIBE a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y financiado por la Unión Europea mediante los fondos Next GenerationEU, lo que permite consolidar un ecosistema de transferencia de conocimiento en seguridad digital con proyección internacional.

La implantación de este laboratorio refuerza la colaboración institucional entre la Universidad de Salamanca y la Policía Nacional, especialmente en materia formativa.