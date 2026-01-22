La Universidad de Salamanca premia la excelencia en divulgación infantil con los Premios Leeureka 2025

La Universidad de Salamanca (USAL) se vestirá de gala el próximo 26 de enero para celebrar la entrega de los Premios Leeureka 2025. El evento, que tendrá lugar a las 19:00 horas en el Aula Francisco Salinas (Escuelas Mayores), reconoce las mejores obras informativo-divulgativas para niños y jóvenes publicadas en castellano, reafirmando el papel de la lectura como motor del pensamiento crítico.

La Unidad de Cultura Científica y de la Innovación de la USAL ha seleccionado dos obras que destacan por su calidad y capacidad pedagógica:

Premio Leeureka 2025: Ha recaído en la obra 'La chispa en mí', de Miguel Tanco (Editorial Libre Albedrío, 2024). El galardón será recogido por Gema Sirvent Laguna.

Accésit al mejor libro traducido: Se otorga a 'Siete mares. El mundo de los océanos y las costas', de Judith Homoki (Libros del Zorro Rojo, 2023). Fernando Diego Garcías recogerá el reconocimiento en nombre de la editorial.

Tras la entrega de premios, la jornada continuará con el debate titulado “Libros para entender el mundo”. Bajo la moderación de Antonio Calvo Roy (expresidente de la Asociación Española de Comunicación Científica), un panel de expertos analizará el equilibrio entre el rigor científico y el atractivo visual en las publicaciones juveniles.

El encuentro contará con la participación especial del reconocido escritor Jordi Sierra i Fabra, junto a profesionales como Luis Miguel Macías Vicente (Biblioteca Casa de las Conchas), Itziar Egoscozábal y los representantes de las editoriales premiadas.

El programa Leeureka no solo busca premiar libros, sino que se integra en una estrategia más amplia de la USAL para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030), como la educación de calidad y la reducción de desigualdades.

Además de estos premios, la iniciativa incluye el Certamen Biblioteca Leeureka, específicamente diseñado para fomentar la curiosidad científica en centros rurales de las provincias de Ávila, Salamanca y Zamora (municipios de menos de 4.000 habitantes).