La Universidad de Salamanca premia la excelencia investigadora en igualdad y género

Entrega de los premios al mejor Trabajo Fin de Grado, Trabajo Fin de Máster y Tesis Doctoral en materia de género, concedidos por la Unidad de Igualdad

La Universidad de Salamanca ha hecho entrega de los premios al mejor Trabajo Fin de Grado, Trabajo Fin de Máster y Tesis Doctoral en materia de género, concedidos por la Unidad de Igualdad. Un reconocimiento que busca visibilizar el talento académico y el compromiso social de quienes investigan desde la universidad para construir una sociedad más justa.

El acto contó con la presencia de la vicerrectora de Cultura, Matilde Olarte Martínez, la directora de la Unidad de Igualdad, Carmen Mascaraque, y los miembros del jurado, que coincidieron en destacar la alta calidad de los trabajos presentados y su aportación al análisis crítico de las desigualdades entre mujeres y hombres.

El Premio al Mejor Trabajo Fin de Grado fue para Sara Bibián Cots, por su investigación “Extractivismo sexual digital: una etnografía de la complicidad masculina en foroparalelo”, un estudio que profundiza en las dinámicas de género en entornos digitales. El trabajo estuvo tutorizado por Ana C. León Mejía y Luis E. Andrade Silva.

En la categoría de Máster, el galardón recayó en Blanca Hernández Hernández por “Género y prosodia: variación de los marcadores del discurso antiorientadores en español coloquial”, un análisis lingüístico que examina cómo el género del interlocutor influye en el uso del lenguaje, bajo la dirección de Alba Aguete Cajiao.

El Premio a la Mejor Tesis Doctoral fue concedido a Aarón Pérez Borrajo por su investigación “La construcción de modelos de género a través de la música española de tradición oral”, centrada en los coros y danzas de la Sección Femenina durante el primer franquismo. La tesis estuvo dirigida por las doctoras Matilde Olarte Martínez y María Jesús Pena Castro.