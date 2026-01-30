La Universidad de Salamanca presenta su nuevo atractivo turístico: la Galería de Retratos de Rectores

Abierta al público la nueva Galería de Retratos de Rectores de la Universidad de Salamanca

Los retratos de los veinticuatro rectores que ha tenido la Universidad de Salamanca desde el siglo XIX serán visitables al público desde este viernes, 30 de enero, en el Aulo Alfonso X El Sabio de las Escuelas Mayores.

"El fin es que todas aquellas personas que nos visiten, y, por supuesto, la propia comunidad universitaria, pueda apreciar, por vez primera, toda la galería completa en un único espacio", ha señalado Juan Manuel Corchado, durante la presentación de la galería. El actual rector ha estado acompañado de algunos de sus antecesores: Enrique Battaner, José Ramón Alonso y Daniel Hernández Ruipérez.

La colección se inició en el año 1886, cuando el rector Mamés Esperabé solicitó al Gerardo Meléndez Cornejo la realización de los retratos de los seis profesores que le habían precedido en el cargo. Al pintor orensano le siguieron otros prestigiosos artistas como Gonzalo Goytisolo Gil, Vidal González Arenal y Hernán Cortés.