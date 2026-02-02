La Universidad de Salamanca presenta la programación del Día Internacional de la Mujer y Niña en la Ciencia 2026: encuentros con los barrios, exposiciones y mesas redondas

La USAL presenta el programa del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia 2026

La Universidad de Salamanca ha presentado el programa por el Día Internacional de la Mujer y Niña en la Ciencia 2026. Una serie de actividades que invitan a los jóvenes estudiantes a sumergirse en el mundo académico y que se realizarán del 9 al 25 de febrero.

La programación ha sido presentada por Federico Bueno de Mata, vicerrector de Transferencia, Innovación y Emprendimiento, además de Raúl Rivas, director del Servicio de Producción e Innovación Digital, y Marian Tardáguila, técnico de la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación USAL.

Federico Bueno ha expuesto que "este evento es muy importante por el fiel compromiso por la igualdad que tiene la Universidad de Salamanca", así como para conocer todo el trabajo que realizan las mujeres en la USAL y en la investigación en general.

Del mismo modo, al igual que en otras ocasiones habrá un fiel respaldo de las instituciones y asociaciones de Salamanca, donde a través de 83 actividades se van a llevar los conocimientos de las mujeres a universitarios, universitarias y estudiantes de Primaria, ESO y Bachillerato.

Destacan varios eventos, entre ellos “Hablé con ellas” donde se podrá charlar con investigadoras para dotar de referentes femeninos a los jóvenes, “Mujeres que cambian la USAL”, con investigadoras de la Universidad de Salamanca que acudirán a centros escolares para así trabajar con el alumnado y donde se alcanzarán los 1.100 alumnos.

Por otro lado, también habrá exposiciones como “Amazonas en la Bruma” o talleres como “Cuidados en la Red” con el fin de conocer técnicas que sirvan para protegerse del entorno digital, además de saber cómo actuar en caso de sufrir acoso.

Asimismo, desde la Unidad Cultural Científica y de la Innovación también han destacado tres actividades, dos mesas redondas del IBSAL y el Centro de Investigación del Cáncer, además de las III Jornadas Gen USAL.

Marián Tardáguila ha expuesto que “detrás de todas esas cifras, hay personas. Hay más de 120 investigadoras comprometidas con esta efeméride y centros educativos pidiendo estos talleres”. Entre las asociaciones destacan Garrido Contigo, la asociación vecinal de Vistahermosa, CMI Trujillo, la asociación vecinal de Huerta Otra y ZOES.

Toda la programación se puede consultar en ESTE ENLACE.