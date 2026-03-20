La Universidad de Salamanca recibe 361.200 euros para prácticas de I+D+i en el programa Talento ICECYL 2026-2028

El Consejo de Gobierno de Castilla y León ha autorizado a la Consejería de Economía y Hacienda a conceder subvenciones a través del Instituto para la Competitividad Empresarial (ICE) por un valor total de 1.290.000 euros. Estas ayudas se destinarán al desarrollo del Programa de Prácticas Formativas Talento ICECYL 2026-2028, que contempla prácticas académicas no laborales en áreas de I+D+i, internacionalización y financiación, gestionadas por siete universidades de la comunidad.

Entre las beneficiarias destacan la Fundación General de la Universidad de Salamanca, que recibirá 361.200 euros, y otras instituciones como la Fundación General de la Universidad de Burgos (185.760 euros), la Fundación General de la Universidad de León y de la Empresa (288.960 euros), la Fundación General de la Universidad de Valladolid (361.200 euros), la Universidad Pontificia de Salamanca (20.640 euros), la Universidad Católica Santa Teresa de Jesús de Ávila (51.600 euros) y la Universidad Internacional Isabel I de Castilla (20.640 euros).

Estas universidades se encargarán de gestionar las prácticas en empresas o entidades, incluyendo el abono de becas y los gastos asociados, para estudiantes que realizarán prácticas externas curriculares y extracurriculares.

El objetivo es que los estudiantes adquieran competencias profesionales, mejoren su empleabilidad y fomenten su capacidad de emprendimiento, contribuyendo a retener el talento generado en Castilla y León.

La iniciativa se enmarca dentro de la Estrategia de Investigación e Innovación para una Especialización Inteligente (RIS3) 2021-2027, que busca fortalecer el ecosistema de I+D+i de la comunidad, y de la Estrategia de Emprendimiento e Innovación 2027, que incluye medidas para fomentar prácticas de excelencia en I+D.

Además de estas subvenciones específicas para prácticas, la Junta de Castilla y León ha aprobado financiación trimestral por 125.726.353 euros para cubrir los gastos de personal y funcionamiento de las universidades públicas durante abril, mayo y junio de 2026, incluyendo 45.397.405 euros para la Universidad de Salamanca.

Estas inversiones buscan reforzar la calidad de la enseñanza, consolidar la investigación científica de excelencia y favorecer la transferencia de conocimiento hacia la sociedad y el tejido empresarial, promoviendo así el desarrollo económico y la creación de empleo de calidad en la región.