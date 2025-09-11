La Universidad de Salamanca recibe apoyo de la Junta para reforzar la memoria de las víctimas del terrorismo

La institución salmantina contará con parte de los 13.350 euros concedidos a las universidades públicas de Castilla y León para actividades educativas y de concienciación

La Universidad de Salamanca desarrollará nuevas iniciativas de sensibilización y formación en torno a la memoria de las víctimas del terrorismo gracias a una subvención aprobada por la Junta de Castilla y León, dentro de un paquete de ayudas a las universidades públicas de la Comunidad por valor total de 13.350 euros.

Estos fondos permitirán financiar seminarios, conferencias, actividades online y visitas a centros memoriales, con el objetivo de fomentar la cultura de la paz, la tolerancia y el respeto a los derechos humanos entre la comunidad universitaria.

La iniciativa forma parte del protocolo de colaboración firmado en 2022 entre la Junta y las universidades de Castilla y León, en cumplimiento de la Ley autonómica de reconocimiento y atención a las víctimas del terrorismo.

Desde la institución académica salmantina se subraya la importancia de acercar esta realidad a los jóvenes, para que comprendan las consecuencias del terrorismo y se involucren en la construcción de una sociedad más justa y democrática.

