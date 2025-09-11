La Universidad de Salamanca recibe apoyo de la Junta para reforzar la memoria de las víctimas del terrorismo

La próxima semana se abre el plazo de matrícula en la Universidad de Salamanca

La Universidad de Salamanca desarrollará nuevas iniciativas de sensibilización y formación en torno a la memoria de las víctimas del terrorismo gracias a una subvención aprobada por la Junta de Castilla y León, dentro de un paquete de ayudas a las universidades públicas de la Comunidad por valor total de 13.350 euros.

Estos fondos permitirán financiar seminarios, conferencias, actividades online y visitas a centros memoriales, con el objetivo de fomentar la cultura de la paz, la tolerancia y el respeto a los derechos humanos entre la comunidad universitaria.

La iniciativa forma parte del protocolo de colaboración firmado en 2022 entre la Junta y las universidades de Castilla y León, en cumplimiento de la Ley autonómica de reconocimiento y atención a las víctimas del terrorismo.

Desde la institución académica salmantina se subraya la importancia de acercar esta realidad a los jóvenes, para que comprendan las consecuencias del terrorismo y se involucren en la construcción de una sociedad más justa y democrática.