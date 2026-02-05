La Universidad de Salamanca recibe la Medalla de Oro de la Real Academia de Medicina de Salamanca

Juan Manuel Corchado felicita el trabajo de la Junta Directiva saliente y muestra su apoyo al nuevo liderado por Miguel Merchán

El Paraninfo de las Escuelas Mayores ha acogido el acto de entrega de la Medalla de Oro de la Real Academia de Medicina de Salamanca a la Universidad de Salamanca. Es la máxima distinción que concede la RAMSA, que en esta ocasión la institución académica ha recibido junto al Colegio Oficial de Médicos de Salamanca.

El rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado, ha recogido esta distinción que supone un “honor y una responsabilidad”, y a la que otorga “un valor especial” por venir de una institución con la que el Estudio salmantino comparte “valores y excelencia”.

“Yo mismo soy miembro de ambas entidades, por eso recojo este galardón como un símbolo de la fraternidad que nos une, pero también como un incentivo para seguir defendiendo juntos el rigor, la excelencia y el conocimiento”, subrayó.

Tras agradecer a la labor de la Junta Directiva saliente y resaltar el trabajo de su presidente, Francisco Lozano, “por su liderazgo y cercanía”, el rector transmitió su felicitación a la nueva Junta Directiva, presidida por el doctor y catedrático de la Universidad de Salamanca, Miguel Merchán, a los que garantizó que la USAL seguirá siendo “vuestra aliada leal”.

Asimismo, durante la misma sesión académica, el presidente del Colegio de Médicos de Salamanca, Francisco Lozano, ha recibido también la misma distinción.

La entrega de estos reconocimientos se ha realizado en el marco de la apertura oficial del curso de la Real Academia de Medicina, que comenzaba con la lección inaugural titulada “¿Cuál es la situación actual de la Terapia Celular?, que ha sido pronunciada por la académica de número Consuelo del Cañizo Fernández-Roldán.

También se ha procedido a la entrega de los Premios científicos anuales que concede la Real Academia de Medicina de Salamanca. El acto finalizó con la toma de posesión de la nueva junta de gobierno y los discursos del presidente saliente, el doctor Francisco Lozano, y del nuevo presidente de RAMSA, el doctor Miguel Merchán.