La Universidad de Salamanca recibe el premio Administración amable con la discapacidad de COCEMFE Castilla y León

La Universidad de Salamanca fue reconocida por la COCEMFE de Castilla y León en una ceremonia celebrada el pasado martes, 2 de diciembre, en el Teatro Principal de Palencia, según informan desde la propia institución académica.

Más concretamente, la USAL ha recibido el premio Administración amable con la discapacidad por su labor en favor de la inclusión social y laboral de las personas con diversidad funcional, a las que garantiza su derecho a la educación superior. "Es una institución pública pionera en la creación de un entorno académico inclusivo", destacaron.

La directora del Servicio de Asuntos Sociales, M.ª Ángeles Prieto, y José Ángel Gallego, técnico del servicio, fueron los encargados de recibir el galardón de la Confederación, que representa a más de 12.000 personas con discapacidad física y orgánica y a 93 asociaciones en Castilla y León.