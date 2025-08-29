La Universidad de Salamanca recibe una subvención para impulsar el deporte universitario

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de Castilla y León ha concedido una subvención a la Universidad de Salamanca (USAL) para el desarrollo de programas deportivos, con el objetivo de fomentar la práctica de deporte en el ámbito universitario. La USAL es una de las nueve instituciones académicas, tanto públicas como privadas, de la región que se beneficiarán de estas ayudas.

Las subvenciones, que abarcan el periodo del 26 de octubre de 2024 al 16 de septiembre de 2025, buscan apoyar diversas iniciativas. Entre ellas, se destaca el Trofeo Rector, una competición interuniversitaria en la que se cubrirán gastos de organización técnica, alojamiento, transporte y material deportivo. Además, la ayuda se destinará a la adquisición de equipamiento deportivo para las instalaciones de la universidad.

Otro punto relevante es el apoyo a las actividades de promoción deportiva, que incluye la participación de la comunidad universitaria en competiciones autonómicas y nacionales. También se destinarán fondos al desarrollo del deporte de alto nivel, financiando programas, becas y ayudas para los deportistas matriculados en la USAL, cubriendo gastos de entrenamiento, premios y uso de instalaciones.

El objetivo de estas ayudas es utilizar el deporte como un medio de integración para los diferentes grupos sociales de la comunidad universitaria. Los gastos subvencionables están limitados a deportes que cuenten con una federación en Castilla y León y a equipos de centros universitarios con sede en la comunidad.