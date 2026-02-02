La Universidad de Salamanca reconoce a los mejores estudiantes de la LXII Olimpiada Matemática

La Facultad de Ciencias de la Universidad de Salamanca acogió el pasado viernes la entrega de premios de la fase local de la LXII Olimpiada Matemática del Distrito Universitario de Salamanca. El acto estuvo presidido por el vicerrector de Investigación, José Miguel Mateos Roco, y contó con la participación de representantes académicos de la Facultad y de los departamentos de Matemáticas.

En esta edición participaron 124 estudiantes procedentes de 39 centros educativos de Ávila, Salamanca y Zamora, de los que diez fueron premiados por su destacado rendimiento. Entre ellos, el jurado dio a conocer a los tres primeros clasificados:

Diego Alonso Domínguez, primer premio

Julio Vivas García, segundo premio

Celia Villastrigo Sáenz, tercer premio

Estos tres estudiantes representarán al distrito salmantino en la fase autonómica de la Olimpiada Matemática, que se celebrará el jueves 5 de febrero en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Salamanca, junto a otros nueve alumnos de los restantes distritos universitarios de Castilla y León.

Durante el acto se realizó además un reconocimiento especial a Diego Alonso Domínguez, quien no solo obtuvo el primer premio en esta edición, sino que ha logrado este galardón en las cuatro ediciones en las que ha participado, un hito destacado por la organización.

Otro de los aspectos más relevantes de esta edición ha sido la alta participación y éxito de las estudiantes, que obtuvieron la mitad de los premios otorgados. Según el coordinador de la prueba, este dato refleja “el creciente interés y los excelentes resultados de las chicas en la Olimpiada Matemática”.

Como consecuencia de estos resultados, se anunció la selección de dos alumnas del distrito de Salamanca para la Olimpiada Femenina de Matemáticas (OFEM). Celia Villastrigo Sáenz y Pilar Blázquez Lozano participarán en la III OFEM, que se celebrará entre el 13 y el 15 de febrero en León, formando parte del reducido grupo de 25 estudiantes seleccionadas a nivel nacional.