La Universidad de Salamanca, referente en sostenibilidad dentro del sistema universitario español

La Universidad de Salamanca se ha consolidado como una de las universidades más comprometidas con la sostenibilidad tras ser distinguida con el Sello de Compromiso de MetaRed S, un reconocimiento que acredita la calidad de sus políticas ambientales y su gestión del desarrollo sostenible.

La distinción, entregada en el encuentro nacional celebrado en la Universidad de Jaén, sitúa a la institución salmantina entre las 13 mejores universidades españolas en este ámbito, dentro de un análisis internacional sobre sostenibilidad en el entorno universitario.

El reconocimiento se apoya en su participación en un estudio vinculado a la Agenda 2030, que evalúa cómo las universidades aplican de forma efectiva políticas alineadas con los objetivos globales de desarrollo sostenible.