La Universidad de Salamanca refuerza su alianza internacional con República Dominicana para impulsar la investigación y la IA

La USAL, el Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales y la Fundación Global Democracia y Desarrollo de República Dominicana colaborarán en investigación y docencia

La Universidad de Salamanca (USAL) ha firmado un nuevo acuerdo de colaboración con dos instituciones clave de la República Dominicana: el Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales (IGLOBAL) y la Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE). El convenio busca potenciar la investigación, la docencia y las actividades culturales entre España y el país caribeño.

El acuerdo fue rubricado por el rector de la USAL, Juan Manuel Corchado; la rectora de IGLOBAL, Gloria Josefina Altagracia Pimentel Valenzuela; y el presidente de FUNGLODE, Leonel Fernández Reyna.

Movilidad, investigación y el V Centenario

El convenio marco facilitará una amplia gama de actividades conjuntas, destacando:

Movilidad: Se establecerán programas de movilidad para investigadores, personal docente y estudiantes entre las tres instituciones.

Proyectos conjuntos: Se realizarán proyectos de investigación y se organizarán actividades docentes, incluyendo la edición conjunta de monografías históricas y lingüísticas.

Cultura y Coloquios: Se organizarán coloquios internacionales y se promoverá la participación en las actividades previstas con motivo del V Centenario de la Escuela de Salamanca.

Foco en Inteligencia Artificial y Ciberseguridad

Mirando hacia el futuro digital, las tres instituciones se comprometen a diseñar e implementar conjuntamente programas de formación avanzada. Estos programas se centrarán en áreas estratégicas como la Inteligencia Artificial (IA), la ciberseguridad y el emprendimiento, además de otras áreas de conocimiento vinculadas a la misión de IGLOBAL.

Con esta alianza, la USAL refuerza su proyección internacional y consolida la colaboración académica con Latinoamérica, centrándose en el intercambio de conocimiento y la formación en las tecnologías más punteras.