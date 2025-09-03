La Universidad de Salamanca refuerza su colaboración con la Universidad Federal de Viçosa de Brasil

El vicerrector de Investigación recibe a una delegación de Universidade Federal de Viçosa de Brasil

El vicerrector de Investigación de la Universidad de Salamanca (USAL), José Miguel Mateos, se ha reunido con una delegación de la Universidade Federal de Viçosa (UFV) de Brasil para explorar nuevas vías de colaboración entre ambas instituciones. En el encuentro, celebrado ayer, también estuvieron presentes los subdirectores de la Escuela de Doctorado de la USAL, Mario Amado y Nieves Martínez.

La delegación brasileña, encabezada por el vicerrector de Investigación y Posgrado, Raúl Narciso Guedes, y el vicerrector de Extensión y Cultura, José Ambrosio Ferreira, analizó junto a los representantes de la USAL temas de interés común.

La Universidade Federal de Viçosa, una de las más prestigiosas de Brasil, destaca por su excelencia en el campo científico, especialmente en las ciencias agrícolas, biológicas y humanas. Este encuentro busca fortalecer la relación ya existente y abrir nuevas oportunidades de cooperación en investigación.