La Universidad de Salamanca refuerza la "cultura antifraude" y extiende los controles a toda su gestión con una jornada de formación
El rector Juan Manuel Corchado recuerda la importancia de extender medidas de control en toda la gestión universitaria
La Universidad de Salamanca (USAL) ha celebrado la III Jornada anual de formación sobre prevención del fraude y conflictos de interés, un evento clave para consolidar su Plan de Medidas Antifraude (PMA) y extender los mecanismos de control a toda la gestión universitaria.
El rector de la USAL, Juan Manuel Corchado, inauguró la jornada en el Aula Miguel de Unamuno, destacando la importancia estratégica de estas iniciativas. El rector recordó que la Estrategia 2030 de la universidad incluye la elaboración de manuales que extiendan el sistema de control interno, incluyendo el riesgo de fraude, a "toda la gestión de la USAL".
Compromiso con los fondos europeos
La celebración de esta jornada forma parte del compromiso adquirido por la USAL en diciembre de 2021 de adoptar un PMA para la correcta gestión de los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).
Entre las actuaciones obligatorias del plan se incluye la cumplimentación de la Declaración de Ausencia de Conflicto de Intereses (DACI) para todos los participantes que tengan influencia en la gestión y resolución de los procedimientos.
La jornada formativa, dirigida a jefes de Servicio y responsables económicos y de contratación, contó con la participación de destacados expertos en la materia:
- José Ramón Chaves García (Magistrado del TSJ de Asturias) abordó los "Conflictos reales en la gestión de recursos humanos perturbadores de la legalidad y eficacia".
- Antonio Arias Rodríguez (Consejo Social de la Universidad de Oviedo) analizó las "Banderas rojas y conflictos de interés".
- Julio García Muñoz (Director de la Unidad de Control Interno de la UCLM) impartió un taller de autoevaluación de riesgo de fraude por áreas.
También te puede interesar
Lo último