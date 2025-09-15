La Universidad de Salamanca refuerza la inclusión de estudiantes no hispanohablantes en institutos

La Universidad de Salamanca (USAL), a través de su Centro Internacional del Español (CIE), se consolida como un referente en la investigación y la transferencia de conocimiento con el inicio de los cursos de inclusión lingüística para profesorado de Educación Secundaria. Estos cursos, gratuitos y eminentemente prácticos, se enmarcan dentro del proyecto ALEIA (Apoyo Lingüístico para Estudiantes Internacionales Adolescentes).

La iniciativa ALEIA, en colaboración con centros de Secundaria de la ciudad y su alfoz, responde directamente a las necesidades detectadas en las aulas. Su objetivo es dotar a los profesores de estrategias y recursos que faciliten la integración académica y comunicativa de alumnos no hispanohablantes.

El proyecto ya ofrece clases gratuitas por las tardes a estos estudiantes, impartidas por docentes especializados en Español como Lengua Extranjera (ELE). La finalidad es superar las barreras del idioma que los adolescentes enfrentan al llegar a un nuevo país.

Una formación práctica con excelente acogida

El primer curso, titulado "El español como lengua vehicular: estrategias y recursos para la integración lingüística en las aulas de ESO", se llevó a cabo del 10 al 12 de septiembre y tuvo una excelente acogida entre el personal docente.

El segundo curso, "Fundamentos para la enseñanza de ELE a alumnos inmigrantes en ESO", se desarrollará del 17 al 19 de septiembre en horario de tarde.

Ambas formaciones se imparten en las instalaciones del Centro Internacional del Español de la USAL, reforzando la colaboración entre la universidad y los centros de Secundaria.

El proyecto ALEIA continuará durante el curso académico 2025/2026, lo que afianza la USAL como un líder en la investigación del español y en la transferencia de conocimiento a la sociedad, ofreciendo soluciones innovadoras para los retos de la diversidad lingüística en las aulas.