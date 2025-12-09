La Universidad de Salamanca refuerza su proyección internacional de la mano de Tsinghua y UNAM

El rector de la Universidad de Salamanca (USAL), Juan Manuel Corchado, ha mantenido esta semana encuentros institucionales de alto nivel con sus homólogos de la Universidad de Tsinghua (China) y de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), dos de las instituciones académicas más prestigiosas y representativas de sus respectivos países y del mundo. La Universidad de Tsinghua, en Pekín, ocupa la posición 17 a nivel mundial según el ranking QS. Por su parte, la Universidad Nacional Autónoma de México se sitúa en el puesto 136 entre las mejores universidades del mundo de acuerdo con el mismo ranking.

Estas reuniones se han producido en el marco de la “Global MOOC and Online Education Alliance” (GMA Conference), celebrada en la Universidad Autónoma de México, donde el rector de la USAL ha desempeñado un papel central como referente internacional en el ámbito de la educación digital, la inteligencia artificial aplicada a la docencia y los nuevos modelos de aprendizaje.

Durante los encuentros, los responsables de las tres universidades han abordado cuestiones estratégicas de interés para la educación superior en España, China y México, con especial atención a la transformación digital, la cooperación académica, la movilidad internacional, la investigación conjunta y el desarrollo de programas formativos innovadores.

Como resultado de estas conversaciones, se ha acordado la celebración de un “Día de la Universidad de Salamanca” en la Universidad de Tsinghua, así como un “Día de Tsinghua” en Salamanca. El objetivo es estrechar la colaboración institucional, visibilizar el talento investigador y fortalecer los lazos académicos y culturales entre ambas universidades.

Estos encuentros impulsan la consolidación de la Universidad de Salamanca como institución líder en cooperación internacional y refuerzan su papel como puente académico entre Europa, Asia e Hispanoamérica. La Universidad de Salamanca es una de las universidades más internacionalizadas de España y de Europa. En este segundo año de mandato del rector Corchado, el 24,5 % de los estudiantes de máster son internacionales. Esta proporción se incrementa hasta el 53,1 % en los programas de doctorado y alcanza el 71,5 % en los títulos propios