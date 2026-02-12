La Universidad de Salamanca refuerza su proyección internacional en el X Foro de la Fundación Consejo España-China

La Universidad de Salamanca participó en el X Foro de la Fundación Consejo España-China, celebrado los días 5 y 6 de febrero en Madrid. Un encuentro de referencia en las relaciones bilaterales entre ambos países, que ha reunido a representantes institucionales, empresariales, académicos y del ámbito diplomático de primer nivel.

En el marco de este Foro, el rector de la USAL mantuvo encuentros institucionales de alto nivel con Yao Jing, embajador de China en España; Oskar Goitia, presidente de la Fundación Consejo España-China; y Amparo López Senovilla, secretaria de Estado de Comercio. Estas reuniones permiten reforzar el papel de la Universidad de Salamanca como una de las principales instituciones europeas de formación de talento, generación y transferencia de conocimiento, y proyección internacional, especialmente en su relación histórica y contemporánea con China.

También asistieron al Foro como miembros del patronato de la Fundación Consejo España-China el delegado del rector para la Estrategia Institucional en Investigación, Transferencia e Internacionalización, Óscar Lorenzo, y el responsable de las relaciones con Asia, David Doncel.

La USAL, actor académico de referencia en el diálogo España-China

Bajo el lema “Cooperación en un mundo cambiante: España y China frente a los desafíos globales”, el Foro abordó cuestiones estratégicas, como la diplomacia deportiva, la cooperación jurídica internacional, y las alianzas empresariales y comerciales como motor de desarrollo, consolidándose como una plataforma clave de diálogo y entendimiento mutuo entre España y China.

La presencia de la Universidad de Salamanca en este Foro de carácter estratégico pone de relieve su papel como actor académico de referencia en el diálogo España-China, así como su compromiso con la cooperación internacional en ámbitos clave como la educación superior, la investigación, la transferencia de conocimiento y la formación de profesionales con proyección global.

Con la participación en este Foro, la Universidad de Salamanca continúa con su compromiso de seguir trabajando para consolidarse como una institución clave en la formación del talento que demanda un mundo cada vez más interconectado.