La Universidad de Salamanca reivindica el libro divulgativo en la entrega de los Premios Leeureka

La Universidad de Salamanca (USAL) acogió este martes en el Aula Francisco Salinas (Escuelas Mayores) la entrega de los Premios Leeureka 2025. El acto, organizado por la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación, dependiente del Vicerrectorado de Transferencia, Innovación y Emprendimiento, sirvió para reconocer el valor de las mejores obras de divulgación infantil y juvenil y como foro de debate sobre los retos actuales de la comunicación científica para los más jóvenes.

Federico Bueno de Mata, vicerrector de Transferencia Innovación y Emprendimiento, entregó el Premio Leeureka 2025 al mejor libro informativo/divulgativo a Gema Sirvent Laguna, de la editorial Libre Albedrío, por La chispa en mí, de Miguel Tanco; y el accésit al mejor libro traducido al castellano a Fernando Diego García, de la editorial Libros del Zorro Rojo, por Siete mares. El mundo de los océanos y las costas, de Judith Homoki ilustrado por Martin Haake.

Diálogo abierto: "Libros para entender el mundo"

Tras la entrega de premios, tuvo lugar el diálogo abierto "Libros para entender el mundo". El encuentro, moderado por Antonio Calvo Roy, presidente de la Asociación Española de Comunicación Científica del 2009 al 2019, contó con la participación del reconocido escritor Jordi Sierra i Fabra, junto a Luis Miguel Macías Vicente (director de la Biblioteca Casa de las Conchas), la experta Itziar Egoscozábal y los editores Fernando Diego García y Gema Sirvent. Los ponentes reflexionaron sobre los retos que afronta el libro infantil y juvenil en una época en la que los hábitos digitales atrapan la atención de los más jóvenes.

Los asistentes al acto recibieron la Guía Leeureka 2025, una publicación que invita a disfrutar de los libros informativos como herramienta para despertar la curiosidad y el pensamiento crítico desde edades tempranas. Esta nueva edición recoge una cuidada selección de 40 títulos dirigidos a lectores de entre 3 y 16 años, recorriendo temas que van desde el medio ambiente y la tecnología hasta la historia o el cuerpo humano.

Compromiso con la ciencia y el entorno rural

La iniciativa Leeureka, integrada en la estrategia de la USAL para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, reafirma su compromiso con la educación de calidad y la divulgación científica. Además de los galardones principales, el programa continúa su labor a través del Certamen Biblioteca Leeureka, dirigido a fomentar la lectura informativa en centros rurales de municipios de menos de 4.000 habitantes en Ávila, Salamanca y Zamora