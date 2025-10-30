La Universidad de Salamanca reivindica a Las Sinsombrero con un simposio dedicado a Margarita Ferreras y la Edad de Plata

La Universidad de Salamanca reunirá el próximo 7 de noviembre a las principales especialistas en literatura de la Edad de Plata para analizar el legado de Las Sinsombrero, el grupo de poetisas e intelectuales vinculadas a la Generación del 27 cuya voz quedó durante décadas eclipsada por la de sus coetáneos masculinos.

El simposio, titulado “Insolentes, raras, genias: Margarita Ferreras y el campo cultural femenino en la Edad de Plata”, tendrá lugar en la Casa Museo Unamuno y estará centrado en la figura de Margarita Ferreras, poeta nacida en Alcañices (Zamora), de la que se cumplen 125 años de su nacimiento en 2025. Ferreras, autora de Pez en la tierra (1932), mantuvo correspondencia con Miguel de Unamuno, a quien consideraba un mentor.

Durante la jornada se abordará no solo la obra de Ferreras, sino también la de otras voces esenciales de la literatura española como Ernestina de Champourcin, María Zambrano, Zenobia Camprubí, María Luisa Muñoz de Vargas y María Lejárraga, todas ellas figuras destacadas del panorama cultural del siglo XX.

Entre las personas participantes se encuentran investigadoras como Matilde Olarte, José Luis Gómez Toré, Selena Millares, Rosa García Gutiérrez, Dolores Romero y Mercedes Gómez Blesa, procedentes de instituciones como la Universidad de Salamanca, la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad de Huelva, la Universidad Complutense de Madrid y la Fundación María Zambrano.

El encuentro supone el cierre del programa de actividades organizado durante 2025 por el Círculo Literario Margarita Ferreras, con motivo del aniversario de la poeta zamorana. La organización del simposio ha corrido a cargo del profesor de la Universidad de Salamanca Arsenio Dacosta y cuenta con la dirección científica de la profesora titular de Literatura María José Bruña.

La iniciativa está patrocinada por la Universidad de Salamanca, a través del Vicerrectorado de Cultura, Patrimonio, Sostenibilidad y Desarrollo de Campus, la Facultad de Ciencias Sociales y el Departamento de Literatura Española y Latinoamericana. También colaboran el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua y el Ayuntamiento de Alcañices.