La Universidad de Salamanca reúne a multinacionales referentes en IA en la jornada “Entornos para innovar”

El rector de la Universidad de Salamanca inaugura la jornada ‘Entornos para innovar’ de la Fundación I+E

La Universidad de Salamanca ha acogido la jornada “Entornos para innovar”, organizada por la Fundación Innovación España (I+E), en la que destacadas multinacionales han compartido sus proyectos de innovación y transformación a través de la tecnología, con especial protagonismo de la inteligencia artificial (IA).

El acto inaugural contó con la presencia de Juan Manuel Corchado Rodríguez, rector de la Universidad de Salamanca; Renato del Bino, director general de la Fundación I+E; y Pedro Martínez Córdoba, concejal de Promoción Económica, Comercio, Mercados y Juventud del Ayuntamiento de Salamanca.

El rector subrayó el papel de la universidad como motor de conocimiento y transformación, destacando iniciativas conjuntas con la ciudad como Salamanca Tech o el futuro distrito tecnológico. “No se trata solo de transferir conocimiento, sino de construir comunidad, atraer talento y generar oportunidades que mejoren la calidad de vida”, afirmó Corchado.

Por su parte, Del Bino recordó que las empresas multinacionales son responsables del 35% de la inversión privada en I+D en España, lo que las convierte en actores esenciales para alcanzar el objetivo nacional de que la inversión en investigación y desarrollo llegue al 3% del PIB en 2030. “España tiene potencial para convertirse en un polo tractor de innovación si fortalecemos la colaboración entre empresas, instituciones y mundo académico”, aseguró.

Las sesiones incluyeron presentaciones de varias compañías integradas en la Fundación I+E:

Deloitte , a través de su director de IA, Luis Enrique Corredera, mostró cómo la compañía combina estrategia empresarial y tecnología con un enfoque ético y legal. Además, recordó que en Salamanca cuentan con un centro de innovación especializado en inteligencia artificial con más de 40 profesionales.

HP , con Sergio Martínez Prieto, director del AI Lab, presentó proyectos desarrollados en León y Salamanca que aplican IA a procesos industriales y de gestión, optimizando la eficiencia y reduciendo costes.

IBM , representada por Juan Castillo, vicepresidente de Infraestructuras, expuso tendencias globales como el uso de la nube, la gestión de datos y la aplicación de IA en entornos complejos, con ejemplos prácticos desarrollados en diversos sectores.

Pfizer, a través de Pablo Sánchez Cassinello, Digital Lead, explicó cómo la compañía está aplicando la IA en investigación, producción y actividad comercial, con el fin de acelerar el acceso a la innovación y mejorar la vida de millones de personas.

La jornada concluyó con una mesa redonda moderada por el concejal Pedro Martínez, en la que participaron José Francisco Diego, director territorial del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICECYL), y Óscar Lorenzo, catedrático de la Universidad de Salamanca.

La Fundación I+E

La Fundación Innovación España está integrada por multinacionales como Alfa Laval, Alstom, ArcelorMittal, bp Energía, Deloitte, Ericsson, Grupo Adecco, HP, IBM, Pfizer y SAP. Su misión es impulsar la innovación, la educación y el empleo cualificado en España, fomentar inversiones de largo recorrido y difundir el papel de las multinacionales como generadoras de conocimiento y dinamizadoras del tejido productivo.

Con esta jornada, Salamanca se convierte en escaparate de cómo la colaboración público-privada y el compromiso empresarial pueden ser la base de un desarrollo inclusivo, sostenible y orientado al futuro.