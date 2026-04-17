La Universidad de Salamanca rinde homenaje a la excelencia de su personal docente e investigador

El Paraninfo de la Universidad de Salamanca ha acogido este viernes un acto para celebrar el compromiso académico y científico de su comunidad. En un acto presidido por el rector Juan Manuel Corchado, la institución ha entregado los prestigiosos galardones “María de Maeztu” y “Gloria Begué”, reconociendo la trayectoria de un total de 37 docentes que personifican la calidad educativa e investigadora del estudio salmantino.

El evento ha contado con una destacada presencia institucional, acompañando al rector los vicerrectores de Investigación, José Miguel Mateos Roco; de Estudios de Grado y Calidad, Bertha María Gutiérrez; y de Ordenación Académica y Profesorado, Rosario Arévalo. Durante la ceremonia, el secretario general, Alfredo Ávila de la Torre, ha procedido al llamamiento de los premiados, subrayando el rigor de los criterios necesarios para obtener estas distinciones.

En esta edición, el premio “María de Maeztu” a la excelencia científica ha sido otorgado a 24 investigadores, de los cuales 20 han asistido a la recogida presencial. Este galardón exige una década de vinculación a la USAL y poseer al menos cinco sexenios de investigación reconocidos por la CNEAI. Entre los premiados figuran nombres como Esteban Álvarez Fernández, Eva María Arroyo Anlló y Emilio Corchado Rodríguez, quienes representan la vanguardia del conocimiento en diversas áreas del saber.

Por otro lado, se han entregado los premios “Gloria Begué”, destinados a aquellos profesores que han alcanzado la calificación de “Excelente” en tres evaluaciones del Programa Docencia. En esta categoría, 17 de los 19 docentes galardonados, entre ellos Pedro Álvarez Mosquera, David Díaz López y Rosa Ana Martín Vegas, fueron aplaudidos por su capacidad pedagógica y su impacto directo en la formación de las futuras generaciones.

Durante su discurso, el rector Juan Manuel Corchado ha dedicado palabras de gratitud a los premiados, a quienesha definido como la “columna vertebral” que sostiene el prestigio de la Universidad. Citando al científico Severo Ochoa, Corchado ha recordado que el entusiasmo es el motor del progreso, destacando que la labor de estos profesionales va más allá de las aulas y los laboratorios, siendo piezas clave en la transformación social a través del pensamiento crítico.