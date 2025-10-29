La Universidad de Salamanca y la Shandong Jianzhu University impulsan una escuela conjunta en áreas STEM

El rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado, ha recibido a una delegación de la Shandong Jianzhu University (SJU) con el objetivo de poner en marcha una escuela conjunta en áreas STEM —Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas— que permitirá la creación de títulos conjuntos entre ambas instituciones.

Un paso decisivo hacia la cooperación académica internacional

El encuentro se enmarca en la estrategia de la Universidad de Salamanca para fortalecer su proyección internacional y fomentar la colaboración con universidades de referencia en Asia, impulsando programas educativos innovadores y de alto impacto académico.

Esta nueva escuela conjunta tiene como propósito formar profesionales altamente cualificados en disciplinas clave para el desarrollo tecnológico y científico global, además de promover la movilidad académica entre estudiantes y docentes de ambos países.

Representación institucional de ambas universidades

En representación de la Universidad de Salamanca participaron Raúl Sánchez Prieto, vicerrector de Internacionalización y Cooperación, y María Cruz Sánchez Gómez, directora académica de Cooperación Internacional.

Por parte de la Shandong Jianzhu University, la delegación estuvo compuesta por Li Qing, vicepresidente de la SJU; He Qin, directora de la Oficina de Asuntos Académicos; Li Xiao, director de la Oficina de Intercambios y Cooperación Internacional; Dong Yuxiao, secretaria de la universidad; y Zhang Sifeng, decano de la Facultad de Ingeniería.

Avances en el diseño del proyecto académico

Durante el encuentro se abordaron los pormenores del proyecto socioeducativo, incluyendo aspectos académicos, administrativos y de cooperación científica.

Ambas partes expresaron su compromiso con la excelencia educativa y la innovación docente, destacando la importancia de fomentar la colaboración en áreas STEM como un eje estratégico para el desarrollo sostenible y la competitividad internacional.

Compromiso con la excelencia y la internacionalización

La iniciativa representa un nuevo hito en la política de internacionalización de la Universidad de Salamanca, que continúa fortaleciendo sus alianzas globales y ampliando su red de cooperación académica con instituciones de prestigio en todo el mundo.

El proyecto con la Shandong Jianzhu University contribuirá a impulsar la investigación conjunta, la formación intercultural y la transferencia de conocimiento, consolidando el liderazgo de la USAL en el ámbito universitario internacional.