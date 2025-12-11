La Universidad de Salamanca traduce por primera vez al español la mirada de un voluntario francés en la Guerra Civil

Investigadores de la Universidad de Salamanca recuperan un libro sobre la Guerra Civil inédito en español

La Universidad de Salamanca ha publicado por primera vez en español Los voluntarios del pueblo, una obra que ofrece una perspectiva inédita de la Guerra Civil española. Originalmente editado en 1949, el libro relata en formato de diario de campaña las experiencias del miliciano francés Pierre Bochot, quien participó en las filas republicanas entre noviembre de 1936 y junio de 1937.

La traducción y edición de esta obra es fruto del trabajo de un Grupo de Investigación Reconocido (GIR) conformado por profesores de las facultades de Filología y de Traducción y Documentación. Se trata, además, de la primera obra en francés incluida en el catálogo Armas y Letras, dedicado a difundir textos literarios y testimoniales de la Guerra Civil española escritos por autores extranjeros.

La presentación del libro contó con la presencia de Javier Sánchez, director de la colección; Jacobo Sanz, director de Ediciones Universidad de Salamanca; y los responsables de la edición y traducción, Diego Serrano e Irene Rodríguez, profesores de las facultades de Filología y de Traducción y Documentación, respectivamente.

Segunda etapa de la colección “Armas y Letras”

Armas y Letras publicó su primera etapa con doce títulos que incluían textos de voluntarios, brigadistas y corresponsales anglosajones. Ahora, bajo el sello de Ediciones Universidad de Salamanca, la colección suma seis volúmenes en su segunda etapa. La iniciativa forma parte de las actividades del GIR Los Internacionales y la Guerra Civil española, coordinado por el profesor Sánchez Zapatero, centrado en estudiar la repercusión internacional del conflicto y su reflejo en la literatura.

Con esta segunda entrega, la colección busca poner a disposición de los lectores obras inéditas en español o textos históricos ya difíciles de encontrar, evidenciando la dimensión internacional de la Guerra Civil española.