La Universidad de Salamanca se une a un proyecto interuniversitario para garantizar la conservación del túnel de Montefurado

La Universidad de Salamanca (USAL) ha formalizado un convenio de colaboración con la Universidad de A Coruña (UDC) y la Confederación Hidrográfica Miño-Sil para llevar a cabo un estudio crucial destinado a la conservación del histórico Túnel de Montefurado, declarado Bien de Interés Cultural. El acuerdo, publicado este sábado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), tal y como recoge la agencia Ical, marca el inicio de un proyecto de investigación enfocado en la estabilidad y la mejora ambiental de este singular monumento.

El objetivo principal del estudio es analizar las características geológico-geotécnicas del macizo rocoso que alberga el túnel. Además, el proyecto examinará las potenciales afecciones que futuras avenidas del río Sil y el antiguo meandro del cauce podrían generar sobre la estructura. Los resultados obtenidos permitirán evaluar el estado actual de la estabilidad del túnel y plantear alternativas de intervención para prolongar su vida útil y garantizar su conservación en las mejores condiciones posibles.

Para la Universidad de Salamanca, la ejecución de este convenio representa un importante beneficio. Específicamente, el Grupo de Investigación G-TEKTON de la USAL aportará su dilatada experiencia, que se remonta a décadas de estudio sobre la estructura y petrología del Macizo Varisco. El grupo participa en este proyecto con el propósito de profundizar en la compleja relación entre el medio hidráulico y el geológico, un desafío impuesto por el contexto de trabajar en un Bien de Interés Cultural dentro de una zona catalogada como Geoparque.

Dada esta experiencia, la contribución del Grupo G-TEKTON se centrará en analizar cómo la estructura geológica del Macizo Varisco, junto con la evolución mineralógica de las juntas, condiciona la estabilidad del túnel de Montefurado. Para ello, se desarrollarán modelos 2D y 3D que integrarán la geometría del túnel, la caracterización geomecánica del macizo rocoso y las variaciones potenciales de los niveles piezométricos que pudieran impactar en la estabilidad. La experiencia previa del grupo en proyectos de gran envergadura, como el Canal de Panamá o estudios sobre inestabilidades rocosas en zonas protegidas, avala su participación.

Por su parte, la Universidad de A Coruña contribuirá significativamente a través del Grupo de Ingeniería del Agua y Medio Ambiente (GEAMA), que cuenta con una intensa trayectoria en el ámbito de la modelización hidrológica e hidráulica. La principal aportación del GEAMA será la modelización hidrodinámica del entorno del túnel, tanto en 2D como en 3D, para evaluar su comportamiento ante distintos escenarios hidráulicos y proponer soluciones que mitiguen su potencial deterioro.

La Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, como tercera parte, obtendrá de este convenio la información científico-técnica necesaria para el cumplimiento de sus competencias de gestión y mejora ambiental en el cauce del río y sus alrededores.