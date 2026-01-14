La Universidad de Salamanca valora romper relaciones con Irán por “prudencia institucional y coherencia”
Así lo ha hecho saber la USAL a través de un comunicado de prensa al mantener diferentes convenios con el país iraní
La Universidad de Salamanca ha emitido un comunicado donde valoran romper las relaciones institucionales que actualmente tienen con Irán.
Según ese escrito, y ante la situación de protestas y las represalias por parte del gobierno iraní, la USAL está considerando, “por razones de prudencia institucional y en coherencia con sus principios y compromisos democráticos, una posible reformulación de su marco de relaciones institucional con el país”.
El comunicado, no obstante, solo es una declaración de intenciones y no existe nada firme, pero desde la Universidad han querido precisar que la valoración “se realiza sin menoscabo del máximo respecto a la sociedad civil y a la comunicada académica iraní”.
Actualmente, la USAL mantiene relaciones académicas y culturales significativas con Irán como convenios de colaboración o la enseñanza del español en el país a través de sedes de la Escuela de Lengua Española.
También te puede interesar
Lo último