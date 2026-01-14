La Universidad de Salamanca valora romper relaciones con Irán por “prudencia institucional y coherencia”

La Universidad de Salamanca ha emitido un comunicado donde valoran romper las relaciones institucionales que actualmente tienen con Irán.

Según ese escrito, y ante la situación de protestas y las represalias por parte del gobierno iraní, la USAL está considerando, “por razones de prudencia institucional y en coherencia con sus principios y compromisos democráticos, una posible reformulación de su marco de relaciones institucional con el país”.

El comunicado, no obstante, solo es una declaración de intenciones y no existe nada firme, pero desde la Universidad han querido precisar que la valoración “se realiza sin menoscabo del máximo respecto a la sociedad civil y a la comunicada académica iraní”.

Actualmente, la USAL mantiene relaciones académicas y culturales significativas con Irán como convenios de colaboración o la enseñanza del español en el país a través de sedes de la Escuela de Lengua Española.