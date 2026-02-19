La Universidad de Salamanca visibiliza el colangiocarcinoma en su Día Internacional

Febrero es el Mes de Concienciación del Colangiocarcinoma, una ocasión para intensificar la sensibilización y el conocimiento sobre este tumor hepático poco frecuente y de elevada agresividad para el que la información, la investigación y la visibilidad constituyen pilares esenciales en su avance.

Tras su reciente participación en el consenso internacional sobre la enfermedad, la Universidad de Salamanca y el Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca (IBSAL) refuerzan su compromiso con la divulgación y la concienciación social en torno a este tumor este jueves, 19 de febrero, Día Internacional del Colangiocarcinoma. Una fecha clave para visibilizar la realidad de pacientes y familias y para poner en valor los avances científicos orientados a mejorar su diagnóstico y tratamiento.

En esta línea, desde la Acción COST Precision-BTC-Network, red europea centrada en la medicina de precisión en cánceres de la vía biliar coordinada por Rocío I. R. Macías, catedrática del Departamento de Fisiología y Farmacología de la Universidad de Salamanca y miembro del grupo HEVEPHARM (USAL/IBSAL), se impulsan diversas iniciativas para ampliar el alcance de la sensibilización sobre el colangiocarcinoma y reforzar la conexión entre investigación y sociedad.

Iluminación de edificios y monumentos en España y el extranjero

En Salamanca, la Red colabora en la iniciativa #iluminaEnVerde impulsada por la Asociación de Tumores de Vías Biliares (ATUVIBI) en la que participan 146 ciudades españolas y extranjeras mediante la iluminación en verde de monumentos y edificios emblemáticos como gesto simbólico de apoyo a pacientes y familiares.

Así, la Fachada Rica de la Universidad y la fuente de la Plaza Zamora en Salamanca se unirán a los 217 inmuebles que serán iluminados como, el Congreso de los Diputados en Madrid, el Castillo de Bellver en Mallorca, el Puente Romano en Orense, la Sagrada Familia de Barcelona y el Planetario de la Ciudad de Buenos Aires (Argentina) y la Universidad de Glasgow (Reino Unido), entre otros.

Además, en colaboración con la asociación de pacientes ATUVIBI, en Salamanca también se ha organizado la difusión de cartelería informativa repartida por toda la ciudad de Salamanca con el objetivo de acercar información rigurosa a la ciudadanía y favorecer una mayor comprensión de la enfermedad, subrayando la relevancia del diagnóstico precoz y de la investigación traslacional. Una acción para la que la colaboración de la empresa Promedios ha resultado esencial.

Espacio para la reflexión y diálogo en torno al colangiocarcinoma

Por otra parte, en Madrid, numerosos miembros de la Acción COST Precision-BTC-Network participan hoy en la jornada “Iluminando el camino”, organizada por ATUVIBI en la Sala Valle-Inclán del Círculo de Bellas Artes. El encuentro, dirigido a pacientes, cuidadores y profesionales sanitarios, constituye un espacio de reflexión y diálogo en el que se comparten experiencias reales, se abordan los retos del diagnóstico precoz de los tumores de las vías biliares y se pone en valor la importancia del acompañamiento, la investigación y la sensibilización social.

El evento se emite también en streaming a través del canal de YouTube de ATUVIBI y, durante la jornada, también se difundirá en la web de ATUVIBI un vídeo elaborado en el marco de la Acción COST Precision-BTC-Network, que recoge algunos de los principales logros alcanzados en los últimos meses y las próximas líneas de trabajo previstas. Este material audiovisual acerca a la sociedad el impacto real de la colaboración científica internacional en el avance hacia una medicina más personalizada en los tumores de las vías biliares.

En definitiva, desde Salamanca y en coordinación con la red europea coordinada por la catedrática de la USAL, la comunidad científica y las entidades colaboradoras reafirman su compromiso con el desarrollo de nuevas estrategias diagnósticas y terapéuticas, así como con el acompañamiento a quienes conviven con la enfermedad del colangiocarcinoma. La visibilidad es el primer paso hacia el progreso.

ATUVIBI, Asociación de Tumores de Vías Biliares

ATUVIBI es la primera asociación española de pacientes especializada en abordar los tumores de la vía biliar (colangiocarcinoma, carcinoma de la vesícula biliar y tumores de la ampolla de Vater), un tipo de cáncer raro que representa tan solo el 2% de los casos oncológicos en España.

Una de sus principales líneas de trabajo es el desarrollo y lanzamiento de proyectos con el claro objetivo común de dar apoyo integral a los pacientes y a sus familias y cuidadores, concienciar a la comunidad sobre esta compleja enfermedad y fomentar la investigación.

La asociación desarrolla múltiples actividades, desde la gestión de una comunidad de acompañamiento a pacientes, familiares y cuidadores y la elaboración de una newsletter con toda la actualidad referente a ATUVIBI y a los tumores de la vía biliar, hasta la asistencia a congresos y eventos médicos, la realización de campañas de captación de socios, eventos de difusión, campañas de concienciación y visibilidad de la enfermedad y retos solidarios para recaudar fondos.

Acción COST Precision-BTC Network: medicina de precisión para el cáncer biliar

Las Acciones COST son redes de investigación interdisciplinarias que reúnen a investigadores e innovadores para abordar un tema específico durante un periodo de cuatro años. Abiertas a todos los ámbitos de la ciencia y la tecnología, integran a investigadores del sector académico, pequeñas y medianas empresas, instituciones públicas y otras organizaciones relevantes, ofreciendo un entorno inclusivo y paneuropeo para el desarrollo de redes de colaboración científica.

La Acción COST Precision-BTC Network, coordinada por la catedrática de la USAL Rocío I. R. Macías, se inició en 2023 con el objetivo de promover la medicina de precisión en pacientes con cáncer biliar. En este marco, la iniciativa ha recibido una financiación de 600.000 euros por parte de la Unión Europea para sus tres primeros años, destinada a fomentar la colaboración mediante programas de movilidad para jóvenes investigadores, escuelas de formación, seminarios web, congresos científicos y un programa de mentoría.

En la actualidad, la red cuenta con más de 600 miembros y, en sus dos primeros años de actividad, ha impulsado la publicación de más de 55 artículos científicos colaborativos. Además, ha logrado captar cerca de 8 millones de euros en financiación europea para proyectos de investigación conjunta y ha desarrollado materiales de alto valor informativo tanto para profesionales sanitarios como para pacientes, traducidos a varios idiomas.