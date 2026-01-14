La Universidad de Salamanca vuelve a retar a sus doctorandos a participar en 3 Minutos Tesis

Explicar una tesis doctoral en un tiempo máximo de tres minutos. La Universidad de Salamanca reta a sus doctorandos a participar en la nueva edición de 3 Minutos Tesis y demostrar su capacidad de condensar sus trabajos de investigación, hacerlo en un lenguaje accesible para un público no especializado y apoyarse tan solo en una diapositiva estática.

El plazo de inscripción permanecerá abierto desde este miércoles, 14 de enero, hasta el 15 de febrero y se espera alcanzar -o incluso superar- el éxito de 2025, cuando medio centenar de doctorandos concurrieron a la fase local de la convocatoria.

El certamen consta de tres etapas. La primera, la fase local en la Universidad de Salamanca, comienza el 11 de marzo. El primer clasificado recibirá un premio de 1.000 euros; el segundo, de 600, y el tercero, de 400. Todos ellos pasarán a la siguiente ronda para representar a la institución académica a nivel regional en una cita que tendrá lugar el 3 de junio en Burgos. Habrá participantes de las cuatro universidades públicas de Castilla y León y la cuantía de las dotaciones económicas ascienden a los 2.000, 1.000 y 500 euros. Como novedad, el vencedor competirá internacionalmente con representantes de los campus del Grupo Coimbra.

La UCC+i ofrecerá sesiones de formación especializada para preparar a los candidatos, que deben inscribirse en culturacientifica.usal.es y en la plataforma Studium para concurrir al certamen.