Las universidades de Salamanca y Guizhou refuerzan su cooperación bilateral en Pekín

La Universidad de Salamanca y la Universidad china de Guizhou han suscrito un convenio de movilidad dirigido a ampliar los intercambios académicos y reforzar la formación conjunta entre las comunidades universitarias de ambas instituciones. El acuerdo ha sido suscrito en Pekín por el vicerrector de Internacionalización y Cooperación, Raúl Sánchez Prieto, y el vicerrector de la Universidad de Guizhou, Wang Jinrong, en el marco de su participación de la USAL en el Congreso Mundial de la Lengua China. A la reunión asistieron también Xu Jinjing, director Local del Instituto Confucio de Salamanca, y Lin Zao, directora China del Instituto Confucio.

Este acuerdo se suma a la cooperación ya consolidada en torno al Instituto Confucio de la Universidad de Salamanca y abre nuevas oportunidades para el desarrollo de proyectos compartidos en los ámbitos académico, cultural y de investigación.

La reunión reafirma la voluntad común de ambas universidades de profundizar en una cooperación multidimensional, consolidar los programas existentes y promover nuevas iniciativas en el marco de la internacionalización universitaria.

Durante este mismo viaje institucional, el vicerrector mantuvo encuentros con otras universidades chinas, como la Universidad de Zhejiang, así como con diversas agencias de noticias del país. Además, visitó la escuela ELEUSAL de Pekín, donde pudo conocer de primera mano, junto a su director Kevin Zhou, la situación actual de la enseñanza del español en China.