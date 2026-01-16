Las universidades de Salamanca y Politécnica del Noroeste de China impulsan el intercambio de profesorado y estudiantes

El rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado, ha recibido a una delegación de la Universidad Politécnica del Noroeste de China encabezada por el decano de la Facultad de Automatización, Li Weilin, para reforzar el convenio de colaboración suscrito en 2024. En el encuentro, ambas instituciones académicas han acordado promover el intercambio de profesores, investigadores y estudiantes y, antes de concluir este curso, invitar al profesorado de la USAL a impartir clases en la universidad china.

Entre los nuevos proyectos que verán la luz destaca la creación de un laboratorio conjunto a través de una convocatoria del Ministerio de Universidades, o la formación de estudiantes chinos en las factorías que el grupo Antolín mantiene en el gigante asiático, con seis meses de prácticas en ingeniería y automoción.

En el encuentro también participaron, por parte de la USAL, el delegado del rector para los temas de Transformación Digital, Fernando de la Prieta y el director local del Instituto Confucio, Xu Jinjing; y por parte de la Universidad Politécnica del Noroeste de China, la directora de la Oficina de la Facultad, Wei Aiyu, y el oficial de la Sección, Jiao Jian.