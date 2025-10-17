Las universidades de Salamanca y de Sanlian de Anhui de China firman un convenio marco de colaboración académica

La Universidad de Salamanca ha consolidado su posición internacional en el ámbito académico y de la investigación con la firma de un Convenio Marco de colaboración con la prestigiosa Universidad china de Sanlian de Anhui (ASU).

Este acuerdo estratégico está diseñado para abrir un amplio abanico de oportunidades de intercambio y cooperación, beneficiando a ambas instituciones en múltiples niveles.

El convenio ha sido rubricado este viernes por el rector de la USAL, Juan Manuel Corchado, y la vicerrectora ejecutiva de la Universidad china, Jiang Xiuli, sellando un compromiso bilateral para fomentar el progreso académico y científico entre España y China.