UniverUsal vuelve a acercar la Universidad de Salamanca a personas con discapacidad: "Es un enriquecimiento de la sociedad"

La Universidad de Salamanca ha dado la bienvenida durante la mañana de este martes a los nuevos alumnos de UniverUsal, un programa que acerca la universidad a las personas con discapacidad de la provincia. "Hace ocho años creamos un programa en el que adquiriesen competencias educativas y valores y que estuviese adaptado a su diversidad funcional", ha señalado José Ángel Gallego, miembro del Servicio de Asuntos Sociales (SAS) de la USAL.

El acto se ha celebrado en el Paraninfo del Edificio de las Escuelas Mayores con la presencia de diversas personalidades políticas y del Coro Universitario, lo que evidencia la importancia del proyecto creado en 2017, bajo el vicerrectorado de Enrique Cabero. El actual presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León ha recordado que las personas con discapacidad pueden hacer grandes aportaciones a la sociedad. Como ejemplos ha nombrado a Francisco de Salinas, catedrático de Música que se quedó casi completamente ciego a la edad de diez años, y Pedro Dorado Montero, quien sufrió un accidente por el que perdió la mano derecha y se quedo cojo. Todo ello no le impidió convertirse en "uno de los juristas más importantes de Europa".

"La diversidad no es un problema, sino un enriquecimiento de la sociedad", ha recalcado el rector de la Universidad de Salamanca. Juan Manuel Corchado ha adelantado que la institución charra seguirá dedicando esfuerzos para que las personas con discapacidad sigan creciendo con el programa: "Es una declaración de principios cuando aceptamos las diferencias y construimos un futuro inclusivo". "Estamos abiertos a hacer los ajustes necesarios para que los alumnos quieran continuar con nosotros", ha añadido José Ángel Gallego.

El alcalde de Salamanca, por su parte, ha destacado la labor pionera de la Universidad de Salamanca. "Ha sido un faro de conocimiento durante siglos y un ejemplo en el ámbito de la inclusión", a la que tilda de "obligación" para las administraciones, que tienen que dar "los pasos necesarios para que esto se haga realidad". Entre ellas, el Ayuntamiento de Salamanca, que trabaja en derribar barreras. "Es un camino que tenemos que seguir recorriendo juntos", ha concluido Carlos García Carbayo.

Carbayo: enhorabuena a la promoción que se gradua los nuevos alumnos y a los docentes parte importantísima del programa. Prueba de la relevancia que se le da a este programa. Inclusión en la universidad de Salamanca. Ha sido faro de conocimiento durante te siglos y ejemplo en el ámbito de la inclusión. Pionera una vez más. la inclusión de a una obligación las administraciones tienen que dar los pasos necesarios para que esto se haga realidad. Gran noticia que sigamos derribando barreras . Camino que tenemos que seguir recorriendo juntos.

Graduación de seis alumnos

El rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado, inaugura una nueva edición del programa Univerusal: “La Universidad inclusiva”

Las autoridades han dado la enhorabuena a los seis alumnos de UniverUsal que se han graduado este martes en el Paraninfo tras estudiar diversas ramas del conocimiento durante tres cursos. "Desde ingeniería a arquitectura, pasando por el cribado genético de la fresa, el duelo, la musicología y cuestiones forenses", ha señalado José Ángel Gallego.

En la actualidad, el programa cuenta con más de doscientos alumnos repartidos en diecisiete grupos y diez sedes con quince profesores implicados. Colaboran los Ayuntamientos de Alba de Tormes, Béjar, Ciudad Rodrigo, Peñaranda de Bracamonte, Tamames y Vitigudino, entre otros. "Trabajamos por y para la España vaciada. Prevenimos la soledad no deseada", ha añadido.