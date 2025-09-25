La UPSA abre el curso académico con dos nuevas titulaciones online y un aumento de alumnos: "Son datos muy esperanzadores"

El 25 de septiembre de 1940, en plena Guerra Mundial, el cardenal Pizzardo y el monseñor Ruffini firmaron en Roma el Decreto de constitución de la Universidad Pontificia de Salamanca. Ochenta y cinco años después, la institución académica ha celebrado el acto de apertura del curso académico 2025-2026. "Firmemente afianzada en el presente, amparada por una historia que lleva camino de hacerse centenearia, nos disponemos con confinado optimismo a arrostrar una nueva singladura", ha señalado el rector, Santiago García-Jalón, durante su discurso.

El vigente curso estará marcado por nuevos Estatutos que diseñan el marco en que ha de desenvolverse la actividad de la UPSA y las exigencias de un decreto regulatorio que se publicará inminentemente en España. "Nos aguarda un reto apasionante, un desafío que reclama superarnos de tal modo que cada uno de nosotros llegue a ser más y mejor de lo que ahora es", ha añadido.

La Universidad Pontificia de Salamanca estrena, además, dos nuevas titulaciones online: el grado en Historia y el Máster en Abogacía y Procura. Ambos "han tenido una buena acogida" y son un adelanto de los planes de ampliación de la institución, aunque su objetivo "no es tanto multiplicar grados y facultades como que lo que ya ofrecemos tenga la demanda correspondiente".

La respuesta de los estudiantes está siendo positiva. La UPSA ha crecido cerca de un 20% en número de alumnos de primer año respecto al año pasado. "Hay un poco de trampa. Hemos duplicado el grado de Psicología y empezado el de Historia. Incluso contando eso, el crecimiento ha sido del 15-16%, en torno al 5% en el resto de cursos. Son datos muy esperanzadores que ratifican la confianza de la sociedad en esta Universidad", ha admitido.